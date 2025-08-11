Вогняна загроза ЮНЕСКО: пожежі в Іспанії змусили евакуювати понад 1600 людей у Кастилії і Леоні
Впродовж неділі спекотна хвиля та сильні пожежі охопили регіон Кастилія і Леон в Іспанії, змусивши евакуювати 1650 мешканців із природно-історичних зон та населених пунктів. Особливо критична ситуація склалася у Лас-Медулас - унікальному об’єкті Світової спадщини ЮНЕСКО, де полум’я підсилювали пориви вітру до 50 км/год. Рятувальники працюють на п’яти фронтах, борючись із стихією та оберігаючи життя і природу. Про це повідомляє Еlmundo, пише УНН.
Деталі
Пожежі, що охопили території Лас-Медулас та міста Самора, перетворилися на справжній виклик для місцевої влади та служб порятунку. Загалом понад 1600 жителів змушені були покинути свої домівки - 800 у зоні Лас-Медулас та 850 у Саморі.
Лас-Медулас, що славиться давньоримськими копальнями і вважається туристичною перлиною регіону Ель-Б’єрсо в Іспанії, постраждала найбільше. Пожежа, що почалася в місті Єрес, швидко розповсюдилась завдяки потужним поривам вітру, що досягали 50 кілометрів на годину. Евакуація охопила кілька містечок, серед яких Каруседо, Орельян, Восесі, Венесуса, Санта-Лавілья, а також Льямас-де-ла-Кабрера.
Делегат регіонального уряду Едуардо Дієго описав неділю як "дуже складний день", коли пожежі загрожували не лише лісам, а й людським поселенням. Евакуйовані мешканці шукають прихисток у родичів, або ж розміщуються в муніципальних центрах Понферради - спортивних залах та гуртожитках.
Свідчення очевидців змальовують драматичні сцени боротьби з вогнем. Власниця місцевого готелю Фіна Гомес розповіла, як полум’я майже досягло самого міста, і лише втручання Цивільної гвардії врятувало її та сусідів.
Це було пекло
Одночасно у Саморі, а також у місті Ресоба, продовжують боротися з вогнем, евакуюючи сотні людей. Через нові осередки пожеж влада регіону активувала високий рівень тривоги (PSI 2), адже полум’я загрожує не тільки природним ландшафтам, але й житловим кварталам.
Обмеження руху транспорту через дим і пил стали додатковою перешкодою - закрито ділянку автомагістралі N-6 між Роданільйо та Санто-Томас-де-Ольяс.
До гасіння задіяні численні сили пожежників, підтримані Військовим підрозділом з надзвичайних ситуацій (UME), які ведуть боротьбу на п’яти активних фронтах. Окрім найбільшої пожежі, триває ліквідація вогню у кількох менших осередках у регіоні Ель-Б’єрсо.
Ця надзвичайна ситуація вкотре нагадує про ризики зміни клімату, що посилюють природні катастрофи, і підкреслює важливість оперативної роботи рятувальників та підтримки громади у боротьбі з вогняною стихією.
