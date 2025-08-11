Вогняна загроза ЮНЕСКО: пожежі в Іспанії змусили евакуювати понад 1600 людей у Кастилії і Леоні

$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 9960 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 12140 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
07:41 • 52177 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
06:00 • 79210 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15 • 81807 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 60036 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 110056 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 193019 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10 • 128197 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293191 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
752мм
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Вогняна загроза ЮНЕСКО: пожежі в Іспанії змусили евакуювати понад 1600 людей у Кастилії і Леоні

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Сильні пожежі в Кастилії і Леоні, Іспанія, змусили евакуювати 1650 мешканців, зокрема з об'єкта ЮНЕСКО Лас-Медулас. Вогонь поширюється через сильний вітер, рятувальники працюють на п'яти фронтах.

Вогняна загроза ЮНЕСКО: пожежі в Іспанії змусили евакуювати понад 1600 людей у Кастилії і Леоні

Впродовж неділі спекотна хвиля та сильні пожежі охопили регіон Кастилія і Леон в Іспанії, змусивши евакуювати 1650 мешканців із природно-історичних зон та населених пунктів. Особливо критична ситуація склалася у Лас-Медулас - унікальному об’єкті Світової спадщини ЮНЕСКО, де полум’я підсилювали пориви вітру до 50 км/год. Рятувальники працюють на п’яти фронтах, борючись із стихією та оберігаючи життя і природу. Про це повідомляє Еlmundo, пише УНН.

Деталі

Пожежі, що охопили території Лас-Медулас та міста Самора, перетворилися на справжній виклик для місцевої влади та служб порятунку. Загалом понад 1600 жителів змушені були покинути свої домівки - 800 у зоні Лас-Медулас та 850 у Саморі.

Лас-Медулас, що славиться давньоримськими копальнями і вважається туристичною перлиною регіону Ель-Б’єрсо в Іспанії, постраждала найбільше. Пожежа, що почалася в місті Єрес, швидко розповсюдилась завдяки потужним поривам вітру, що досягали 50 кілометрів на годину. Евакуація охопила кілька містечок, серед яких Каруседо, Орельян, Восесі, Венесуса, Санта-Лавілья, а також Льямас-де-ла-Кабрера.

Делегат регіонального уряду Едуардо Дієго описав неділю як "дуже складний день", коли пожежі загрожували не лише лісам, а й людським поселенням. Евакуйовані мешканці шукають прихисток у родичів, або ж розміщуються в муніципальних центрах Понферради - спортивних залах та гуртожитках.

Свідчення очевидців змальовують драматичні сцени боротьби з вогнем. Власниця місцевого готелю Фіна Гомес розповіла, як полум’я майже досягло самого міста, і лише втручання Цивільної гвардії врятувало її та сусідів.

Це було пекло

 - згадує жінка, описуючи жах пожежі, яка змусила покинути рідні домівки.

Одночасно у Саморі, а також у місті Ресоба, продовжують боротися з вогнем, евакуюючи сотні людей. Через нові осередки пожеж влада регіону активувала високий рівень тривоги (PSI 2), адже полум’я загрожує не тільки природним ландшафтам, але й житловим кварталам.

Обмеження руху транспорту через дим і пил стали додатковою перешкодою - закрито ділянку автомагістралі N-6 між Роданільйо та Санто-Томас-де-Ольяс.

До гасіння задіяні численні сили пожежників, підтримані Військовим підрозділом з надзвичайних ситуацій (UME), які ведуть боротьбу на п’яти активних фронтах. Окрім найбільшої пожежі, триває ліквідація вогню у кількох менших осередках у регіоні Ель-Б’єрсо.

Ця надзвичайна ситуація вкотре нагадує про ризики зміни клімату, що посилюють природні катастрофи, і підкреслює важливість оперативної роботи рятувальників та підтримки громади у боротьбі з вогняною стихією.

Нагадаємо

Знакова мечеть-собор у іспанській Кордові, об'єкт спадщини ЮНЕСКО, постраждала від масштабної пожежі. Вогонь, ймовірно, виник через коротке замикання в електричній підмітальній машині, поширившись на дах.

Степан Гафтко

Новини СвітуПодії
Civil Guard
ЮНЕСКО
Іспанія