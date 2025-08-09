Пожежа сталася у тисячолітній мечеті-пам'ятці ЮНЕСКО в Іспанії
Київ • УНН
Знакова мечеть-собор у Кордові, об'єкт спадщини ЮНЕСКО, постраждала від масштабної пожежі. Вогонь, ймовірно, виник через коротке замикання в електричній підмітальній машині, поширившись на дах.
У знаковій мечеті Кордови - головній туристичній пам'ятці та об'єкті спадщини ЮНЕСКО в Андалусії в Іспанії спалахнула масштабна пожежа, пише УНН з посиланням на Newsweek.
Деталі
Пожежа в мечеті-соборі Кордови, можливо, виникла через коротке замикання в електричній підмітальній машині, повідомляють місцеві ЗМІ.
El Mundo повідомляє, що пожежа почалася невдовзі після 21:00 за місцевим часом в одній з каплиць у нефах Альмансора, яка зазвичай використовується для зберігання речей обслуговуючого персоналу.
Потім вона швидко поширилася на дах.
На відео з місця події видно густий дим, що клубочиться, піднімаючись з тисячолітньої будівлі, коли полум'я охопило її дах.
Пожежникам вдалося взяти полум'я під контроль та загасити його трохи більше ніж за годину, причина пожежі з'ясовується.
