Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність

07:13 • 1124 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto
06:01 • 6484 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 19470 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 49000 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 35018 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 39936 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 52805 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28637 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22401 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20001 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо26 грудня, 23:50 • 13950 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 12935 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 12031 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС02:27 • 14059 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 10784 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 23159 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 49000 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 24398 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 52805 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 50720 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 2 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 23159 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 13286 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 12967 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 14712 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Речниця Дональда Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність, очікуючи на доньку у травні 2026 року. Вона подякувала Трампу та керівнику апарату за підтримку сімейних цінностей у Білому домі.

Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність

Речниця президента США Дональда Трампа Керолін Лівітт повідомила, що очікує на народження другої дитини у травні 2026 року. Лівітт опублікувала відповідну заяву на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що у неї народиться донька. Про це пише УНН.

Деталі

Найкращий різдвяний подарунок, про який ми тільки могли мріяти – дівчинка, яка народиться у травні 2026 року. Ми з чоловіком у захваті від того, що наша родина зростає, і не можемо дочекатися, коли побачимо, як наш син стане старшим братом. Моє серце переповнене вдячністю Богу за благословення материнства, яке я щиро вважаю найближчим до Неба на Землі. Я також надзвичайно вдячна президенту Трампу та нашому керівнику апарату Сьюзі Вайлз за їхню підтримку та за сприяння створенню атмосфери прихильності до сім'ї в Білому домі. 2026 рік буде чудовим, і я дуже рада бути мамою дівчинки! 

– написала прессекретарка.

Лівітт підкреслила професійну підтримку з боку майбутньої адміністрації президента США у питаннях поєднання кар'єри та сімейних обов'язків.

Адміністрація Трампа “дуже оптимістично налаштована” щодо шансів на угоду з Україною - Білий дім01.12.25, 21:48 • 3894 перегляди

Степан Гафтко

