Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність

Речниця президента США Дональда Трампа Керолін Лівітт повідомила, що очікує на народження другої дитини у травні 2026 року. Лівітт опублікувала відповідну заяву на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що у неї народиться донька. Про це пише УНН.

Найкращий різдвяний подарунок, про який ми тільки могли мріяти – дівчинка, яка народиться у травні 2026 року. Ми з чоловіком у захваті від того, що наша родина зростає, і не можемо дочекатися, коли побачимо, як наш син стане старшим братом. Моє серце переповнене вдячністю Богу за благословення материнства, яке я щиро вважаю найближчим до Неба на Землі. Я також надзвичайно вдячна президенту Трампу та нашому керівнику апарату Сьюзі Вайлз за їхню підтримку та за сприяння створенню атмосфери прихильності до сім'ї в Білому домі. 2026 рік буде чудовим, і я дуже рада бути мамою дівчинки!