Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
Киев • УНН
Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности, ожидая дочь в мае 2026 года. Она поблагодарила Трампа и руководителя аппарата за поддержку семейных ценностей в Белом доме.
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что ожидает рождения второго ребенка в мае 2026 года. Ливитт опубликовала соответствующее заявление на своей странице в Instagram, отметив, что у нее родится дочь. Об этом пишет УНН.
Подробности
Лучший рождественский подарок, о котором мы только могли мечтать – девочка, которая родится в мае 2026 года. Мы с мужем в восторге от того, что наша семья растет, и не можем дождаться, когда увидим, как наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за благословение материнства, которое я искренне считаю самым близким к Небу на Земле. Я также чрезвычайно благодарна президенту Трампу и нашему руководителю аппарата Сьюзи Уайлз за их поддержку и за содействие созданию атмосферы приверженности семье в Белом доме. 2026 год будет замечательным, и я очень рада быть мамой девочки!
Ливитт подчеркнула профессиональную поддержку со стороны будущей администрации президента США в вопросах совмещения карьеры и семейных обязанностей.
