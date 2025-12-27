Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности

$41.930.00
49.430.00
ukenru
07:13 • 1184 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto
06:01 • 6544 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 19489 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 49046 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 35037 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 39952 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 52819 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28638 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22402 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20001 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.6м/с
79%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50 • 13950 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 12935 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 12031 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД02:27 • 14059 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 10784 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 23181 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 49054 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 24408 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 52821 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 50729 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Каш Патель
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 10 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 23181 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 13295 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 12974 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 14719 просмотра
Актуальное
Техника
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Дія (сервис)

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности, ожидая дочь в мае 2026 года. Она поблагодарила Трампа и руководителя аппарата за поддержку семейных ценностей в Белом доме.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что ожидает рождения второго ребенка в мае 2026 года. Ливитт опубликовала соответствующее заявление на своей странице в Instagram, отметив, что у нее родится дочь. Об этом пишет УНН.

Подробности

Лучший рождественский подарок, о котором мы только могли мечтать – девочка, которая родится в мае 2026 года. Мы с мужем в восторге от того, что наша семья растет, и не можем дождаться, когда увидим, как наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за благословение материнства, которое я искренне считаю самым близким к Небу на Земле. Я также чрезвычайно благодарна президенту Трампу и нашему руководителю аппарата Сьюзи Уайлз за их поддержку и за содействие созданию атмосферы приверженности семье в Белом доме. 2026 год будет замечательным, и я очень рада быть мамой девочки! 

– написала пресс-секретарь.

Ливитт подчеркнула профессиональную поддержку со стороны будущей администрации президента США в вопросах совмещения карьеры и семейных обязанностей.

Администрация Трампа «очень оптимистично настроена» относительно шансов на соглашение с Украиной - Белый дом01.12.25, 21:48 • 3894 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираУНН Lite
Выборы в США
Социальная сеть
Война в Украине
Брак
Каролин Ливитт
Белый дом