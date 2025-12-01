Администрация Трампа «очень оптимистично настроена» относительно шансов на соглашение с Украиной - Белый дом

$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 5194 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 11161 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 12894 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 14632 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 17798 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 19704 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 21001 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 38918 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19824 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 38419 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.8м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 21076 просмотра
40% бюджета на армию: путин подписал бюджет россии на 2026 год1 декабря, 11:31 • 4432 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 20061 просмотра
История не оценит попытки забыть преступления России: ЕС установил красную линию для мирных переговоров по Украине14:10 • 5820 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 11417 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 11451 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 20097 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 31192 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 38923 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 38424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Флорида
Франция
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 21097 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 24485 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 81437 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 57942 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 74217 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Золото
Дипломатка

Администрация Трампа «очень оптимистично настроена» относительно шансов на соглашение с Украиной - Белый дом

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В американской администрации президента Трампа заявили, что настроены "оптимистично" относительно будущего соглашения между Украиной и Россией.

Администрация Трампа «очень оптимистично настроена» относительно шансов на соглашение с Украиной - Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа "очень оптимистично настроена" относительно шансов на заключение мирного соглашения с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт, сообщает журналист AFP Дени Кэмп, передает УНН.

Детали

"Администрация Трампа "очень оптимистично настроена" относительно шансов на соглашение с Украиной", - написал Кэмп.

Напомним

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о промежуточных итогах переговоров с американской стороной во Флориде относительно мирного урегулирования войны в Украине.

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Белый дом
Украина
Флорида