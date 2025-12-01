Администрация Трампа «очень оптимистично настроена» относительно шансов на соглашение с Украиной - Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа "очень оптимистично настроена" относительно шансов на заключение мирного соглашения с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт, сообщает журналист AFP Дени Кэмп, передает УНН.

Детали

"Администрация Трампа "очень оптимистично настроена" относительно шансов на соглашение с Украиной", - написал Кэмп.

Напомним

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о промежуточных итогах переговоров с американской стороной во Флориде относительно мирного урегулирования войны в Украине.