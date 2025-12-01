Администрация Трампа «очень оптимистично настроена» относительно шансов на соглашение с Украиной - Белый дом
Киев • УНН
В американской администрации президента Трампа заявили, что настроены "оптимистично" относительно будущего соглашения между Украиной и Россией.
Администрация президента США Дональда Трампа "очень оптимистично настроена" относительно шансов на заключение мирного соглашения с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт, сообщает журналист AFP Дени Кэмп, передает УНН.
Детали
"Администрация Трампа "очень оптимистично настроена" относительно шансов на соглашение с Украиной", - написал Кэмп.
Напомним
Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о промежуточных итогах переговоров с американской стороной во Флориде относительно мирного урегулирования войны в Украине.