Адміністрація Трампа “дуже оптимістично налаштована” щодо шансів на угоду з Україною - Білий дім
Київ • УНН
В американській адміністрації президента Трампа заявили, що налаштовані "оптимістично" щодо майбутньої угоди між Україною та росією.
Адміністрація президента США Дональда Трампа "дуже оптимістично налаштована" щодо шансів на заключення мирної угоди з Україною. Про це заявила речниця Білого дому Керолін Лівітт, повідомляє журналіст AFP Дені Кемп, передає УНН.
Деталі
Нагадаємо
Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про проміжні підсумки переговорів із американською стороною у Флориді щодо мирного врегулювання війни в Україні.