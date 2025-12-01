Адміністрація Трампа “дуже оптимістично налаштована” щодо шансів на угоду з Україною - Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа "дуже оптимістично налаштована" щодо шансів на заключення мирної угоди з Україною. Про це заявила речниця Білого дому Керолін Лівітт, повідомляє журналіст AFP Дені Кемп, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа "дуже оптимістично налаштована" щодо шансів на угоду з Україною - написав Кемп.

Нагадаємо

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про проміжні підсумки переговорів із американською стороною у Флориді щодо мирного врегулювання війни в Україні.