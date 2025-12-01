$42.270.07
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
15:35 • 11386 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 13048 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 14779 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
1 грудня, 12:41 • 17921 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19781 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 21076 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 39057 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19857 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 38508 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Адміністрація Трампа “дуже оптимістично налаштована” щодо шансів на угоду з Україною - Білий дім

Київ • УНН

 • 154 перегляди

В американській адміністрації президента Трампа заявили, що налаштовані "оптимістично" щодо майбутньої угоди між Україною та росією.

Адміністрація Трампа “дуже оптимістично налаштована” щодо шансів на угоду з Україною - Білий дім

Адміністрація президента США Дональда Трампа "дуже оптимістично налаштована" щодо шансів на заключення мирної угоди з Україною. Про це заявила речниця Білого дому Керолін Лівітт, повідомляє журналіст AFP Дені Кемп, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа "дуже оптимістично налаштована" щодо шансів на угоду з Україною

- написав Кемп.

Нагадаємо

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив про проміжні підсумки переговорів із американською стороною у Флориді щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Павло Башинський

Новини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Білий дім
Україна
Флорида