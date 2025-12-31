$42.390.17
49.860.20
ukenru
15:45 • 4 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 1552 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 8672 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 13696 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 15320 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 14846 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 14112 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13488 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14920 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28224 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
88%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 11370 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 9568 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 6598 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 4090 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 6628 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 57170 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 59415 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 53767 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 81382 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 78095 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 4430 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 6966 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 9902 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 19955 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 66841 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Номінаційний комітет затвердив чотирьох незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом", серед яких експерти з ядерної безпеки, фінансів та енергетичного регулювання. Відбір трьох представників держави до наглядової ради завершиться у січні.

Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо

Сьогодні Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом" - Руміну Велші, Лауру Гарбенчуте-Бакієне, Патріка Фрагмана та Бріса Буюона. Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Продовжуємо оновлення стратегічних підприємств енергетики. Сьогодні Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники Уряду та незалежні спостерігачі — ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен 

- повідомила Свириденко.

За її словами, незалежними членами наглядової ради будуть:

🔹Руміна Велші — міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів;

🔹Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС;

🔹Патрік Фрагман — інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company;

🔹Бріс Буюон — юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Нову наглядову раду "Енергоатому" мають призначити до кінця року, а доти її функції виконуватиме уряд22.11.25, 19:59 • 4447 переглядiв

Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня, зауважила прем'єрка.

Додамо

Паралельно, за словами Свириденко, триває оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — у Нафтогазі, Укргідроенерго, Укренерго, Операторі ГТС, Центренерго та інших компаніях. Всього – 12 компаній у фокусі уваги. 

Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD. Тривають державні аудити Енергоатома та підприємств оборонної сфери. Їхні результати невідкладно передаватимемо правоохоронним органам 

- резюмувала прем'єрка.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Центренерго
Укргідроенерго
Нафтогаз України
Укренерго