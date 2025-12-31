Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Київ • УНН
Номінаційний комітет затвердив чотирьох незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом", серед яких експерти з ядерної безпеки, фінансів та енергетичного регулювання. Відбір трьох представників держави до наглядової ради завершиться у січні.
Сьогодні Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом" - Руміну Велші, Лауру Гарбенчуте-Бакієне, Патріка Фрагмана та Бріса Буюона. Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Продовжуємо оновлення стратегічних підприємств енергетики. Сьогодні Номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Відбір проведено одноголосно. До складу комітету входять представники Уряду та незалежні спостерігачі — ЄС, ЄБРР, IFC і бізнес-омбудсмен
За її словами, незалежними членами наглядової ради будуть:
🔹Руміна Велші — міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Понад 40 років у галузі. Очолювала ядерний регулятор Канади, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів;
🔹Лаура Гарбенчуте-Бакієне — фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Понад 25 років досвіду. Керівні ролі у PwC (США, Україна, Литва), робота з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об’єктах, зокрема Ігналінській АЕС;
🔹Патрік Фрагман — інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі. Понад 30 років досвіду. Колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company;
🔹Бріс Буюон — юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.
Нову наглядову раду "Енергоатому" мають призначити до кінця року, а доти її функції виконуватиме уряд22.11.25, 19:59 • 4447 переглядiв
Відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня, зауважила прем'єрка.
Додамо
Паралельно, за словами Свириденко, триває оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — у Нафтогазі, Укргідроенерго, Укренерго, Операторі ГТС, Центренерго та інших компаніях. Всього – 12 компаній у фокусі уваги.
Статути й положення усіх приводимо у відповідність до принципів OECD. Тривають державні аудити Енергоатома та підприємств оборонної сфери. Їхні результати невідкладно передаватимемо правоохоронним органам