Нову наглядову раду "Енергоатому" мають призначити до кінця року, а доти її функції виконуватиме уряд

Конкурс та призначення наглядової ради НАЕК "Енергоатом" має відбутися до кінця цього року. На період проведення конкурсу функції наглядової ради виконуватиме уряд. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, у результаті консультацій з міжнародними партнерами є домовленість, що задля відновлення довіри навколо НАЕК "Енергоатом" необхідно провести конкурс на наглядову раду не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств.

Кабмін оголосив позаплановий конкурс до наглядової ради Енергоатому

Ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу Уряду.

Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і Уряд забезпечує всі необхідні умови для цього. На період проведення конкурсу Уряд виконуватиме функції Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" у повній взаємодій з нашими партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією - наголосила Свириденко.

За словами прем'єрки, "ці зміни є частиною плану дій Уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері".

Україна закликала партнерів з ЄС надати пропозиції кандидатур до наглядової ради Енергоатому

Нагадаємо

Кабінет міністрів оголосив конкурс кандидатів не лише на посади незалежних членів наглядових рад акціонерних товариств НАК "Нафтогаз України", але й НАЕК "Енергоатом", при чому останній - позаплановий, що сталося після розпуску попереднього складу на тлі початку розслідування справи щодо корупційної схеми в енергетиці.

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.