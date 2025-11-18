$42.070.02
Кабмін оголосив позаплановий конкурс до наглядової ради Енергоатому

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Кабінет міністрів оголосив конкурс кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад НАК "Нафтогаз України" та НАЕК "Енергоатом". Конкурс для "Енергоатому" є позаплановим і відбувся після дострокового припинення повноважень попереднього складу наглядової ради 11 листопада.

Кабмін оголосив позаплановий конкурс до наглядової ради Енергоатому

Кабінет міністрів оголосив конкурс кандидатів не лише на посади незалежних членів наглядових рад акціонерних товариств НАК "Нафтогаз України", але й НАЕК "Енергоатом", при чому останній - позаплановий, що сталося після розпуску попереднього складу на тлі початку розслідування справи щодо корупційної схеми в енергетиці, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Відповідні розпорядження уряд, як повідомляється, ухвалив на засіданні 18 листопада.

Як пояснили у міністерстві, конкурс кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" є плановим: у січні 2026 року спливає передбачений законодавством трирічний термін роботи чинної Наглядової ради. "Щоб забезпечити своєчасне формування сталого складу наглядової ради НАК, на конкурсі буде відібрано чотири незалежні кандидати", - ідеться у повідомленні.

Протокольним рішенням Кабінет міністрів, як вказано, рекомендував НАК "Нафтогаз України" залучити для проведення конкурсного відбору кандидатів професійного консультанта з добору персоналу.

Оголошений сьогодні конкурс кандидатів до наглядової ради НАЕК "Енергоатому" - позаплановий

- ідеться у повідомленні відомства.

У Мінекономіки вказали, що 11 листопада Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК. На час ухвалення цього рішення у складі наглядової ради працювало два незалежні члени та тривав конкурсний відбір незалежних кандидатів на ще дві вакантні посади. "Новий конкурс дозволить заповнити позиції, які звільнилися через дострокове припинення наглядової ради", - зазначили у міністерстві.

"Крім того, протокольним рішенням уряд доручив Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України надати до комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств пропозиції щодо кандидатур представників до складу наглядової ради "Енергоатому"", - ідеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначається, "буде сформовано повний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом", який, відповідно до статуту компанії, складається із семи осіб - чотирьох незалежних членів, обраних на конкурсних засадах, та трьох представників держави".

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев очікує, що "ухвалені сьогодні рішення дозволять обом компаніям почати працювати з повними складами наглядових рад і рухатися далі прозоро та без затримок у процесах керування".

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру11.11.25, 14:14 • 3098 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Нафтогаз України
Україна