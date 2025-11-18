Кабмін оголосив позаплановий конкурс до наглядової ради Енергоатому

Кабінет міністрів оголосив конкурс кандидатів не лише на посади незалежних членів наглядових рад акціонерних товариств НАК "Нафтогаз України", але й НАЕК "Енергоатом", при чому останній - позаплановий, що сталося після розпуску попереднього складу на тлі початку розслідування справи щодо корупційної схеми в енергетиці, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Відповідні розпорядження уряд, як повідомляється, ухвалив на засіданні 18 листопада.

Як пояснили у міністерстві, конкурс кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" є плановим: у січні 2026 року спливає передбачений законодавством трирічний термін роботи чинної Наглядової ради. "Щоб забезпечити своєчасне формування сталого складу наглядової ради НАК, на конкурсі буде відібрано чотири незалежні кандидати", - ідеться у повідомленні.

Протокольним рішенням Кабінет міністрів, як вказано, рекомендував НАК "Нафтогаз України" залучити для проведення конкурсного відбору кандидатів професійного консультанта з добору персоналу.

Оголошений сьогодні конкурс кандидатів до наглядової ради НАЕК "Енергоатому" - позаплановий - ідеться у повідомленні відомства.

У Мінекономіки вказали, що 11 листопада Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК. На час ухвалення цього рішення у складі наглядової ради працювало два незалежні члени та тривав конкурсний відбір незалежних кандидатів на ще дві вакантні посади. "Новий конкурс дозволить заповнити позиції, які звільнилися через дострокове припинення наглядової ради", - зазначили у міністерстві.

"Крім того, протокольним рішенням уряд доручив Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України надати до комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств пропозиції щодо кандидатур представників до складу наглядової ради "Енергоатому"", - ідеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначається, "буде сформовано повний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом", який, відповідно до статуту компанії, складається із семи осіб - чотирьох незалежних членів, обраних на конкурсних засадах, та трьох представників держави".

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев очікує, що "ухвалені сьогодні рішення дозволять обом компаніям почати працювати з повними складами наглядових рад і рухатися далі прозоро та без затримок у процесах керування".

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

