Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома

11:49 • 1170 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
08:43 • 12395 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 20778 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 18085 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 55558 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 47717 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 43982 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 36888 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 26097 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 72409 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск18 ноября, 03:19 • 18011 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб18 ноября, 05:44 • 19512 просмотра
Западную Украину засыпало внезапным снегом: Яремче и Буковель в белом одеялеPhotoVideo07:46 • 7800 просмотра
Энергия на зиму: Украина получила 100 млн кубометров газа по новому морскому маршруту из США08:57 • 5550 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 5138 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 72408 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 103249 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 94862 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 152152 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 128953 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Одарченко
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Турция
Донецкая область
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 3750 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 5338 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 29141 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 38039 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 37907 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
СВИФТ
Золото

Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Кабинет министров объявил конкурс кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов НАК "Нафтогаз Украины" и НАЭК "Энергоатом". Конкурс для "Энергоатома" является внеплановым и состоялся после досрочного прекращения полномочий предыдущего состава наблюдательного совета 11 ноября.

Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома

Кабинет министров объявил конкурс кандидатов не только на должности независимых членов наблюдательных советов акционерных обществ НАК "Нафтогаз Украины", но и НАЭК "Энергоатом", причем последний - внеплановый, что произошло после роспуска предыдущего состава на фоне начала расследования дела о коррупционной схеме в энергетике, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Соответствующие распоряжения правительство, как сообщается, приняло на заседании 18 ноября.

Как пояснили в министерстве, конкурс кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" является плановым: в январе 2026 года истекает предусмотренный законодательством трехлетний срок работы действующего наблюдательного совета. "Чтобы обеспечить своевременное формирование устойчивого состава наблюдательного совета НАК, на конкурсе будут отобраны четыре независимых кандидата", - говорится в сообщении.

Протокольным решением Кабинет министров, как указано, рекомендовал НАК "Нафтогаз Украины" привлечь для проведения конкурсного отбора кандидатов профессионального консультанта по подбору персонала.

Объявленный сегодня конкурс кандидатов в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" - внеплановый

- говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономики указали, что 11 ноября Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК. На момент принятия этого решения в составе наблюдательного совета работали два независимых члена и продолжался конкурсный отбор независимых кандидатов на еще две вакантные должности. "Новый конкурс позволит заполнить позиции, которые освободились из-за досрочного прекращения наблюдательного совета", - отметили в министерстве.

"Кроме того, протокольным решением правительство поручило Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины предоставить в комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий предложения по кандидатурам представителей в состав наблюдательного совета "Энергоатома"", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечается, "будет сформирован полный состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", который, согласно уставу компании, состоит из семи человек - четырех независимых членов, избранных на конкурсной основе, и трех представителей государства".

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев ожидает, что "принятые сегодня решения позволят обеим компаниям начать работать с полными составами наблюдательных советов и двигаться дальше прозрачно и без задержек в процессах управления".

Дополнение

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении11.11.25, 14:14 • 3088 просмотров

Юлия Шрамко

Энергоатом
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Нафтогаз
Украина