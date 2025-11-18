Кабмин объявил внеплановый конкурс в наблюдательный совет Энергоатома

Кабинет министров объявил конкурс кандидатов не только на должности независимых членов наблюдательных советов акционерных обществ НАК "Нафтогаз Украины", но и НАЭК "Энергоатом", причем последний - внеплановый, что произошло после роспуска предыдущего состава на фоне начала расследования дела о коррупционной схеме в энергетике, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Соответствующие распоряжения правительство, как сообщается, приняло на заседании 18 ноября.

Как пояснили в министерстве, конкурс кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" является плановым: в январе 2026 года истекает предусмотренный законодательством трехлетний срок работы действующего наблюдательного совета. "Чтобы обеспечить своевременное формирование устойчивого состава наблюдательного совета НАК, на конкурсе будут отобраны четыре независимых кандидата", - говорится в сообщении.

Протокольным решением Кабинет министров, как указано, рекомендовал НАК "Нафтогаз Украины" привлечь для проведения конкурсного отбора кандидатов профессионального консультанта по подбору персонала.

Объявленный сегодня конкурс кандидатов в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" - внеплановый - говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономики указали, что 11 ноября Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК. На момент принятия этого решения в составе наблюдательного совета работали два независимых члена и продолжался конкурсный отбор независимых кандидатов на еще две вакантные должности. "Новый конкурс позволит заполнить позиции, которые освободились из-за досрочного прекращения наблюдательного совета", - отметили в министерстве.

"Кроме того, протокольным решением правительство поручило Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины предоставить в комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий предложения по кандидатурам представителей в состав наблюдательного совета "Энергоатома"", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечается, "будет сформирован полный состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом", который, согласно уставу компании, состоит из семи человек - четырех независимых членов, избранных на конкурсной основе, и трех представителей государства".

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев ожидает, что "принятые сегодня решения позволят обеим компаниям начать работать с полными составами наблюдательных советов и двигаться дальше прозрачно и без задержек в процессах управления".

Дополнение

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

