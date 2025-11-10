Масштабна корупційна схема в енергетиці: САП оприлюднила нові деталі розслідування
Київ • УНН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрила нові деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці України. Злочинна організація систематично отримувала 10-15% відкатів від контрагентів "Енергоатому" за уникнення блокування платежів.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нові дані щодо викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики України. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.
Деталі
Як зазначили в прокуратурі, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. У САП зазначили, що ця практика отримала назву "шлагбаум".
Слідство з’ясувало, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Фігуранти, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, йдеться в публікації САП.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих"
Водночас, як зазначив народний депутат Ярослав Желєзняк, на плівках, що оприлюднили НАБУ і САП, зафіксовані голоси наступних фігурантів справи:
- "Карлсон" - Тимур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95";
- "Професор" - Герман Галущенко, колишній міністр енергетики і чинний міністр юстиції України;
- "Тенор" - Дмитро Басов (Мясковський), колишній співробітник Генеральної прокуратури України, який розслідував вбивство журналіста Георгія Гонгадзе в 2000 році і входив до складу групи з розслідування розстрілів Небесної сотні та економічних злочинів експрезидента-втікача Віктора Януковича в 2014 році. Потім Басов став головою підрозділу з фізичного захисту та спеціальної безпеки НАЕК "Енергоатом";
- "Рокет" - Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко і помічник зрадника України Андрія Деркача (син покійного ексголови СБУ Леоніда Деркача, колишній народний депутат України і нинішній сенатор російської федерації – ред.).
Нагадаємо
У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
На тлі обшуків до Верховної Ради України внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.
Також НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція отримала назву "Мідас".