Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования

Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала новые данные о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Как отметили в прокуратуре, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за оказанные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. В САП отметили, что эта практика получила название "шлагбаум".

Следствие выяснило, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Фигуранты, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, говорится в публикации САП.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих" - добавили в прокуратуре.

Напомним

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

На фоне обысков в Верховную Раду Украины внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

Также НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция получила название "Мидас".