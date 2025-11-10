ukenru
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыла новые детали масштабной коррупционной схемы в энергетике Украины. Преступная организация систематически получала 10-15% откатов от контрагентов "Энергоатома" за избежание блокировки платежей.

Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования

Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала новые данные о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Как отметили в прокуратуре, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за оказанные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. В САП отметили, что эта практика получила название "шлагбаум".

Следствие выяснило, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Фигуранты, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, говорится в публикации САП.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих"

- добавили в прокуратуре.

Напомним

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

На фоне обысков в Верховную Раду Украины внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

Также НАБУ обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция получила название "Мидас".

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Энергетика
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Герман Галущенко
Украина