15 ноября, 17:21
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Люди

Светлана Гринчук

Новости по теме
Профильный комитет поддержал представление премьера об увольнении Гринчук с должности министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики. 21 депутат поддержал ее отставку.

Экономика • 14 ноября, 13:22 • 1706 просмотра
В Раду поступили представления на увольнение министров энергетики и юстиции - СтефанчукPhoto

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил о поступлении представлений об увольнении Светланы Гринчук и Германа Галущенко. Парламент рассмотрит эти вопросы в ближайшее время, а фракция "Слуга народа" поддерживает отставки, инициированные Президентом Зеленским.

Политика • 12 ноября, 17:08 • 3294 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto

Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.

Политика • 12 ноября, 15:00 • 82828 просмотра
Влиял на должностных лиц и определял размер наличных: НАБУ и САП установили "Карлсона", который контролировал коррупционную схему с "откатами" в "Энергоатоме"

Следствие установило, что "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных.

Общество • 11 ноября, 11:34 • 2944 просмотра
В столице временно не работает фуникулер: причина - стабилизационные отключения электроэнергии

В Киеве 10 ноября временно остановил работу фуникулер из-за стабилизационного отключения электроэнергии. После возобновления подачи напряжения его работу обещают возобновить в штатном режиме.

Киев • 10 ноября, 17:56 • 15174 просмотра
Графики уже стали меньше, ведется работа над их минимизацией - Минэнерго

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что правительство работает над минимизацией графиков отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных атак рф, которые могут изменить базовый сценарий уменьшения графиков.

Война в Украине • 10 ноября, 17:28 • 25562 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования

Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыла новые детали масштабной коррупционной схемы в энергетике Украины. Преступная организация систематически получала 10-15% откатов от контрагентов "Энергоатома" за избежание блокировки платежей.

Общество • 10 ноября, 10:55 • 61166 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго

россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины, что привело к обесточиваниям в 8 регионах. Особенно сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Общество • 8 ноября, 08:59 • 75995 просмотра
Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких областях. Спасатели и энергетики возобновят поставки после стабилизации ситуации.

Война в Украине • 8 ноября, 00:20 • 6107 просмотра
Нафтогаз подписал меморандум с греческой компанией о поставках сжиженного природного газа в УкраинуPhoto

Нафтогаз и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S. A. подписали меморандум о регулярных поставках американского сжиженного природного газа в Украину до 2050 года. Поставки будут осуществляться через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор.

Экономика • 7 ноября, 19:59 • 4774 просмотра
Украина получит не менее 300 млн кубометров сжиженного газа из США

Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США. Это будет способствовать диверсификации маршрутов поставок и укреплению энергетической безопасности Европы.

Экономика • 7 ноября, 14:29 • 2626 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго

В результате российской атаки 6 ноября на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт, где находились 2595 горняков. Спасатели оперативно вывели всех людей на поверхность; погибших и пострадавших нет.

Общество • 6 ноября, 12:47 • 66500 просмотра
Правительство упростило получение кредитов на солнечные и ветряные электростанции для домохозяйств - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило об изменении механизма государственной поддержки для установки генерирующих установок из альтернативных источников энергии. Вместо ежемесячной компенсации процентов, население получит единовременное возмещение 30% от суммы основного долга.

Экономика • 5 ноября, 22:19 • 10501 просмотра
россия нанесла пять авиаударов по угольным предприятиям в Донецкой области - Минэнерго

Российские войска атаковали угольные предприятия в Донецкой области пятью авиаударами, повредив котельную, административные и складские здания. Погибших и пострадавших нет, предприятия не функционируют.

Война в Украине • 5 ноября, 13:15 • 3067 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго

Во всех регионах Украины с 08:00 до 19:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это стало следствием массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Общество • 30 октября, 06:35 • 28942 просмотра
Массированная ракетно-дроновая атака вызвала аварийные отключения электроэнергии в Украине

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.

Общество • 30 октября, 05:37 • 4907 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона. Это произойдет в ближайшие дни из-за ожидаемого снижения температуры.

Общество • 25 октября, 11:59 • 81013 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр

Запорожская АЭС, которая находилась в блэкауте месяц, снова подключена к украинской энергосистеме. Это был самый длинный, десятый блэкаут станции.

Экономика • 23 октября, 07:22 • 17212 просмотра
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Ночью 22 октября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволят условия безопасности.

Война в Украине • 22 октября, 04:26 • 3485 просмотра
Как Украина будет преодолевать угрозы возможного дефицита газа - ответ Президента

Украинские власти планируют найти $2 миллиарда для закупки газа в сложной ситуации, уже определены источники финансирования и поставщики. Президент Зеленский заверил, что газовый вопрос будет решен.

Экономика • 20 октября, 10:03 • 3309 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго

Восстановительные работы в Павлограде завершены, отменены специальные графики аварийных отключений в Харькове, Полтаве и Сумах. Энергетики вернули свет 270 тысячам абонентов в Киеве.

Общество • 10 октября, 09:38 • 24937 просмотра
Зеленский о ночной атаке рф: более 450 дронов и 30 ракет, обесточивания в 9 областях и Киеве, более 20 пострадавших и погибший ребенокPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку рф более 450 дронами и 30 ракетами, которая вызвала обесточивание в 9 областях и Киеве. В результате атаки погиб ребенок и пострадали более 20 человек.

Война в Украине • 10 октября, 06:30 • 6182 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго

россия наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики принимают меры для минимизации последствий и начнут восстановительные работы после улучшения условий безопасности.

Война в Украине • 10 октября, 00:08 • 26456 просмотра
План прохождения зимы: в Минэнерго разъяснили, что он предусматривает

В Минэнерго сообщили об утверждении правительством Плана мероприятий по обеспечению устойчивого прохождения регионами Украины осенне-зимнего периода 2025/26 года. Он определяет ключевые задачи для обеспечения теплом и светом в условиях усиленных обстрелов.

Экономика • 9 октября, 09:00 • 2673 просмотра
Украина передала странам G7 перечень первоочередных потребностей энергетического сектора

Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень неотложных потребностей энергетического сектора. Среди приоритетов — защита, дополнительные системы ПВО и РЭБ, а также наращивание производства энергетического оборудования.

Экономика • 7 октября, 16:50 • 3497 просмотра
Украина хочет увеличить импорт газа на 30% после российских атак - министр

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о планах увеличить импорт природного газа на 30% после российских авиаударов по газовой инфраструктуре. Обсуждается также увеличение импорта СПГ.

Экономика • 7 октября, 11:03 • 2389 просмотра
Украина обсудила с G7 срочную поддержку перед зимой - МинэнергоPhoto

Украина ведет переговоры с международными партнерами по усилению поддержки энергетического сектора перед отопительным сезоном. Министр энергетики Светлана Гринчук обсудила приоритетные потребности и дополнительные механизмы помощи с представителями стран G7+.

Экономика • 6 октября, 23:02 • 3785 просмотра
На всех объектах Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: угрозы утечки радиации нет - Минэнерго

Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС полностью восстановлено после вражеского обстрела инфраструктуры в Славутиче 1 октября. Уровень радиации в норме, угроз для населения нет.

Общество • 1 октября, 20:47 • 5135 просмотра
Великобритания увеличивает вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 150,6 млн евро: куда пойдут средства

Великобритания добавляет 48,7 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, доводя общий вклад до 150,6 млн евро. Эти средства укрепят энергетическую устойчивость Украины, включая ремонт сетей и защиту активов.

Экономика • 26 сентября, 13:48 • 3146 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы

В Украине стартует четвертый отопительный сезон в условиях войны, при этом Ровенская область начинает его самой первой. Тарифы на отопление остаются неизменными, а страна готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре.

Общество • 24 сентября, 11:04 • 89656 просмотра