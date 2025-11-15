Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики. 21 депутат поддержал ее отставку.
Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил о поступлении представлений об увольнении Светланы Гринчук и Германа Галущенко. Парламент рассмотрит эти вопросы в ближайшее время, а фракция "Слуга народа" поддерживает отставки, инициированные Президентом Зеленским.
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Следствие установило, что "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных.
В Киеве 10 ноября временно остановил работу фуникулер из-за стабилизационного отключения электроэнергии. После возобновления подачи напряжения его работу обещают возобновить в штатном режиме.
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что правительство работает над минимизацией графиков отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных атак рф, которые могут изменить базовый сценарий уменьшения графиков.
Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыла новые детали масштабной коррупционной схемы в энергетике Украины. Преступная организация систематически получала 10-15% откатов от контрагентов "Энергоатома" за избежание блокировки платежей.
россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины, что привело к обесточиваниям в 8 регионах. Особенно сложная ситуация наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких областях. Спасатели и энергетики возобновят поставки после стабилизации ситуации.
Нафтогаз и греческая компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S. A. подписали меморандум о регулярных поставках американского сжиженного природного газа в Украину до 2050 года. Поставки будут осуществляться через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор.
Группа Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) из США. Это будет способствовать диверсификации маршрутов поставок и укреплению энергетической безопасности Европы.
В результате российской атаки 6 ноября на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт, где находились 2595 горняков. Спасатели оперативно вывели всех людей на поверхность; погибших и пострадавших нет.
Министерство энергетики Украины сообщило об изменении механизма государственной поддержки для установки генерирующих установок из альтернативных источников энергии. Вместо ежемесячной компенсации процентов, население получит единовременное возмещение 30% от суммы основного долга.
Российские войска атаковали угольные предприятия в Донецкой области пятью авиаударами, повредив котельную, административные и складские здания. Погибших и пострадавших нет, предприятия не функционируют.
Во всех регионах Украины с 08:00 до 19:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это стало следствием массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона. Это произойдет в ближайшие дни из-за ожидаемого снижения температуры.
Запорожская АЭС, которая находилась в блэкауте месяц, снова подключена к украинской энергосистеме. Это был самый длинный, десятый блэкаут станции.
Ночью 22 октября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволят условия безопасности.
Украинские власти планируют найти $2 миллиарда для закупки газа в сложной ситуации, уже определены источники финансирования и поставщики. Президент Зеленский заверил, что газовый вопрос будет решен.
Восстановительные работы в Павлограде завершены, отменены специальные графики аварийных отключений в Харькове, Полтаве и Сумах. Энергетики вернули свет 270 тысячам абонентов в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку рф более 450 дронами и 30 ракетами, которая вызвала обесточивание в 9 областях и Киеве. В результате атаки погиб ребенок и пострадали более 20 человек.
россия наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики принимают меры для минимизации последствий и начнут восстановительные работы после улучшения условий безопасности.
В Минэнерго сообщили об утверждении правительством Плана мероприятий по обеспечению устойчивого прохождения регионами Украины осенне-зимнего периода 2025/26 года. Он определяет ключевые задачи для обеспечения теплом и светом в условиях усиленных обстрелов.
Министерство энергетики Украины передало странам G7 перечень неотложных потребностей энергетического сектора. Среди приоритетов — защита, дополнительные системы ПВО и РЭБ, а также наращивание производства энергетического оборудования.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о планах увеличить импорт природного газа на 30% после российских авиаударов по газовой инфраструктуре. Обсуждается также увеличение импорта СПГ.
Украина ведет переговоры с международными партнерами по усилению поддержки энергетического сектора перед отопительным сезоном. Министр энергетики Светлана Гринчук обсудила приоритетные потребности и дополнительные механизмы помощи с представителями стран G7+.
Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской АЭС полностью восстановлено после вражеского обстрела инфраструктуры в Славутиче 1 октября. Уровень радиации в норме, угроз для населения нет.
Великобритания добавляет 48,7 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, доводя общий вклад до 150,6 млн евро. Эти средства укрепят энергетическую устойчивость Украины, включая ремонт сетей и защиту активов.
В Украине стартует четвертый отопительный сезон в условиях войны, при этом Ровенская область начинает его самой первой. Тарифы на отопление остаются неизменными, а страна готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре.