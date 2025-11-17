Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мер для очистки Украины от коррупции недостаточно. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, достаточно ли уже мер предпринято для очистки системы управления от коррупции, Зеленский сказал: "Нет, недостаточно".

"Будем продолжать соответствующие действия", - сказал Зеленский.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

На заседании Правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.