Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно

12:46 • 3220 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 8024 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 12071 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 31052 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 22085 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18121 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 20600 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16275 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25732 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41869 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Популярные новости
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 3900 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 6864 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 14313 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 12815 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 10169 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 31055 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 71382 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 66070 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 122761 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 101186 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 256 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 13045 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 14548 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 17528 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 36739 просмотра
Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мер для очистки Украины от коррупции недостаточно. Он подчеркнул, что соответствующие действия будут продолжаться.

Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мер для очистки Украины от коррупции недостаточно. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, достаточно ли уже мер предпринято для очистки системы управления от коррупции, Зеленский сказал: "Нет, недостаточно".

"Будем продолжать соответствующие действия", - сказал Зеленский.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

На заседании Правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.

Павел Башинский

Политика
Энергоатом
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Светлана Гринчук
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Свириденко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Эмманюэль Макрон
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Украина