Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мер для очистки Украины от коррупции недостаточно. Он подчеркнул, что соответствующие действия будут продолжаться.
Детали
Отвечая на вопрос, достаточно ли уже мер предпринято для очистки системы управления от коррупции, Зеленский сказал: "Нет, недостаточно".
"Будем продолжать соответствующие действия", - сказал Зеленский.
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
На заседании Правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса.