Кабмін вніс до Ради подання про звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
Київ • УНН
Кабмін подав до Верховної Ради подання про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали заяви про відставку у встановлений законом спосіб, хоча на сайті Ради відповідні постанови ще відсутні.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук
За її словами, міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб.
Зазначимо, що наразі на сайті Ради відсутні постанови про звільнення зазначених міністрів.
Доповнення
У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.
Гринчук заявила, що не реагуватиме на зареєстровану в парламенті постанову про її звільнення, оскільки не розуміє претензій. Міністерка наголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки.
Міністр енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку.