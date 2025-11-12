Кабмін вніс до Ради подання про звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20645 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50220 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46782 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50103 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47956 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43965 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59896 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132017 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50753 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69578 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45839 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65155 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13261 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23097 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22558 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61803 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62016 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Кабмін вніс до Ради подання про звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук

Київ • УНН

 • 2818 перегляди

Кабмін подав до Верховної Ради подання про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали заяви про відставку у встановлений законом спосіб, хоча на сайті Ради відповідні постанови ще відсутні.

Кабмін вніс до Ради подання про звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук

- повідомила Свириденко.

За її словами, міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб.

Зазначимо, що наразі на сайті Ради відсутні постанови про звільнення зазначених міністрів.

Доповнення

У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук. 

Гринчук заявила, що не реагуватиме на зареєстровану в парламенті постанову про її звільнення, оскільки не розуміє претензій. Міністерка наголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук написала заяву про відставку. 

Павло Башинський

Політика
Енергетика
Обшук
Кабінет Міністрів України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Свириденко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Україна