Кабмин внес в Раду представление об увольнении министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
Киев • УНН
Кабмин подал в Верховную Раду представление об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Министры подали заявления об отставке в установленном законом порядке, хотя на сайте Рады соответствующие постановления еще отсутствуют.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По ее словам, министры подали свои заявления в определенном законом порядке.
Отметим, что в настоящее время на сайте Рады отсутствуют постановления об увольнении указанных министров.
Дополнение
В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.
Гринчук заявила, что не будет реагировать на зарегистрированное в парламенте постановление о ее увольнении, поскольку не понимает претензий. Министр подчеркнула, что продолжает выполнять свои обязанности.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке.