Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
Київ • УНН
Держприкордонслужба підтвердила, що Тимур Міндіч законно перетнув кордон, маючи всі необхідні документи під час воєнного стану. Щодо нього не було обмежень на виїзд з України, і ДПСУ не отримувала доручень про заборону виїзду.
Держприкордонслужба повідомила, що провела перевірку щодо перетину кордону Тимуром Міндічем, і підтвердила інформацію УНН, вказавши, що "усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", і що ДПСУ "не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, зокрема, щодо заборони йому виїзду", пише УНН.
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела11.11.25, 11:41 • 33610 переглядiв
Широкий суспільний резонанс спричинила поява у засобах масової інформації 10 листопада повідомлення, що громадянин України Тимур Міндіч незаконно перетнув кордон та утік з України. У зв’язку з цим, Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону. За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно
У ДПСУ наголосили, що "він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства".
Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону
Державна прикордонна служба України, як зауважується, "забезпечувала та продовжує забезпечувати заходи прикордонного контролю під час оформлення громадян в пунктах пропуску відповідно до визначених Правил та наданих повноважень".
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.
Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру11.11.25, 14:14 • 2854 перегляди
На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.