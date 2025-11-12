Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося

Держприкордонслужба повідомила, що провела перевірку щодо перетину кордону Тимуром Міндічем, і підтвердила інформацію УНН, вказавши, що "усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", і що ДПСУ "не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, зокрема, щодо заборони йому виїзду", пише УНН.

Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела

Широкий суспільний резонанс спричинила поява у засобах масової інформації 10 листопада повідомлення, що громадянин України Тимур Міндіч незаконно перетнув кордон та утік з України. У зв’язку з цим, Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону. За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно

У ДПСУ наголосили, що "він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства".

Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України. Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону