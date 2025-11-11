Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Київ • УНН
Бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України за власним паспортом за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.
Співрозмовники пояснюють, що у разі потреби затримання особи на кордоні слідчі органи - у цьому випадку НАБУ - мали виставити спеціальні індекси. Зокрема, індекс "В" означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання.
Утім, жодних індексів щодо Міндіча у базах не було, тож він спокійно перетнув кордон.
У НАБУ та САП ситуацію наразі не коментують і не пояснюють, чому індекси затримання не були виставлені на Міндіча, і він зміг безперешкодно покинути країну.
Нагадаємо
У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.
НАБУ тим часом оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
