Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники

Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий, пишет УНН.

Собеседники объясняют, что в случае необходимости задержания лица на границе следственные органы – в этом случае НАБУ – должны были выставить специальные индексы. В частности, индекс "В" означает проверку документов до прибытия следственной группы, которая может провести задержание.

Впрочем, никаких индексов в отношении Миндича в базах не было, поэтому он спокойно пересек границу.

В НАБУ и САП ситуацию пока не комментируют и не объясняют, почему индексы задержания не были выставлены на Миндича, и он смог беспрепятственно покинуть страну.

Напомним

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

НАБУ тем временем обнародовало часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

