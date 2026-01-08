$42.720.15
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Родственники умерших пациентов клиники Odrex в Одессе утверждают, что ритуальные службы узнают о смерти раньше них. Они подозревают, что медучреждение сотрудничает с похоронным домом "Анубис".

Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников

История со скандальной клиникой Odrex обнажила еще одну проблему, о которой обычно не говорят вслух, хотя многим она знакома. Из историй родственников умерших после лечения в "Одрексе" пациентов стало известно, что порой представители ритуальных служб в Одессе узнают о смерти пациентов раньше родственников, пишет УНН.

Сотрудничество с "Одрекс" 

Публично о ситуации, в которой родственники представители похоронного дома "Анубис" связались с родственниками умершего сразу после его смерти, рассказала вдова Светлана Гук в интервью УНН.

Через час (после смерти мужа - ред.) мне позвонил агент похоронного бюро "Анубис" – Евгений Констандаки. Он уже знал о смерти мужа и мой номер телефона 

- рассказала Светлана Гук.

По ее словам, она не обращалась ни в одну ритуальную службу, не оставляла контактов и не просила клинику Odrex передавать какую-либо информацию третьим лицам.

УНН пообщался с родственниками и других жертв "Одрекса". Большинство из них рассказывает, что клиника, очевидно, тесно сотрудничает с похоронным домом "Анубис", ведь родственников убеждали организовывать похороны умерших пациентов именно через эту ритуальную службу.

Был даже случай, когда тело умершего передавали "Анубису" еще до получения предварительного согласия от родных. 

Кроме того, один аспект привлекает особое внимание - родственники умерших заявляют, что их убеждают отказываться от вскрытия, которое могло бы установить точную причину смерти. Люди, находящиеся в горе и отчаянии от потери близкого человека, не задумываясь подписывают этот отказ. 

Родственники жертв предполагают, что клиника и похоронный дом работают на основе финансовых договоренностей и откатов.

Не "Одрексом" единым

УНН также удалось найти рассказы и о других историях, связанных с похоронным домом "Анубис", из которых становится очевидно, что ритуальная служба "сотрудничает" и с другими больницами. 

В отзывах о работе "Анубиса" в Одессе клиенты рассказывают о том, что в четыре утра к ним приходил агент похоронного дома и в стрессовой ситуации навязывал свои услуги. Они не исключают, что информацию об умерших похоронному дому "сливают в полиции или скорой помощи".

Если у вас кто-то умер, будьте уверены, что через несколько минут после звонка в скорую вам позвонит представитель Анубиса, потом другой, потом кто-то придет к вам домой. Кто-то, кого вы не вызывали. То есть сливается номер телефона и адрес 

- говорится в одном из отзывов.

Такая ситуация, когда ритуальная служба первой узнает о смерти пациента, очевидно является грубым нарушением украинского законодательства. Ведь информация о смерти является конфиденциальной, как и персональные данные родных умершего.

Стоит отметить, УНН обратился за комментарием к представителям похоронного дома "Анубис".

Напомним

Трагические истории, связанные с лечением в "Одрексе", показаны в документальном фильме "Осиное гнездо". Пациенты и родные умерших после лечения в клинике, независимо от диагноза, рассказывают об одинаковом сценарии: сначала – оптимистичные обещания, потом – внезапные "осложнения", увеличение счетов, давление, требования и угрозы от администрации клиники.  

Кроме того, бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex. 

Пострадавшие и их семьи подчеркивают: они не стремятся к мести, но требуют правды и ответственности. Их главная цель – остановить новые трагедии и не допустить, чтобы другие проходили тот же трагический путь.

И чем больше людей решается говорить, тем очевиднее становится: проблема может выходить далеко за пределы отдельных врачебных ошибок. Они убеждены, что речь может идти о системном подходе к ведению бизнеса в клинике "Одрекс". Где, по их мнению, главная ценность не человеческая жизнь и качественная медицинская помощь, а объем заработанных денег. 

Добавим

Толчком к началу активного публичного освещения так называемого "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. 

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента Аднана Кивана.

Лилия Подоляк

