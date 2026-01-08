Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів

Історія зі скандальною клінікою Odrex оголила ще одну проблему про яку зазвичай не говорять в голос, хоча багатьом вона знайома. З історій родичів померлих після лікування в "Одрексі" пацієнтів стало відомо, що подеколи представники ритуальних служб в Одесі дізнаються про смерть пацієнтів раніше за родичів, пише УНН.

Співпраця з "Одрекс"

Публічно про ситуацію, у якій родичі представники похоронного дому "Анубіс" звʼязалися з родичами померлогго відразу після його смерті розповіла вдова Світлана Гук в інтервʼю УНН.

За годину (після смерті чоловіка - ред.) мені зателефонував агент похоронного бюро "Анубіс" – Євген Констандакі. Він уже знав про смерть чоловіка та мій номер телефону - розповіла Світлана Гук.

За її словами, вона не зверталася до жодної ритуальної служби, не залишала контактів і не просила клініку Odrex передавати будь-яку інформацію третім особам.

УНН поспілкувався з родичами й інших жертв "Одрекса". Більшість із них розповідає, що клініка, очевидно, тісно співпрацює з похоронним домом "Анубіс", адже родичів переконували організовувати похорон померлих пацієнтів саме через цю ритуальну службу.

Був навіть випадок, коли тіло померлого передавали "Анубісу" ще до отримання попередньої згоди від рідних.

Крім того, один аспект привертає особливу увагу - родичі померлих заявляють, що їх переконують відмовлятися від розтину, який би міг встановити точну причину смерті. Люди, які перебувають у горі та розпачі від втрати близької людини, не замислюючись підписують цю відмову.

Родичі жертв припускають, що клініка і похоронний дім працюють на основі фінансових домовленостей і відкатів.

Не "Одрексом" єдиним

УНН також вдалося знайти розповіді й про інші історії, повʼязані з похоронним домом "Анубіс", з яких стає очевидно, що ритуальна служба "співпрацює" й з іншими лікарнями.

У відгуках про роботу "Анубіса" в Одесі клієнти розповідають про те, що о четвертій ранку до них приходив агент похоронного дому і в стресовій ситуації навʼязував свої послуги. Вони не виключають, що інформацію про померлих похоронному дому "зливають в поліції чи швидкій допомозі".

Якщо у вас хтось помер, будьте впевнені, що через кілька хвилин після дзвінка у швидку вам зателефонує представник Анубіса, потім інший, потім хтось прийде до вас додому. Хтось, кого ви не викликали. Тобто зливається номер телефону і адреса - йдеться в одному з відгуків.

Така ситуація, коли ритуальна служба першою дізнається про смерть пацієнта, очевидно є грубим порушенням українського законодавства. Адже інформація про смерть є конфіденційною, як і персональні дані рідних померлого.

Варто зазначити, УНН звернувся за коментарем представників похоронного дому "Анубіс".

Нагадаємо

Трагічні історії повʼязані з лікуванням в "Одрексі" показано в документальному фільмі "Осине гніздо". Пацієнти та рідні померлих після лікування в клініці, незалежно від діагнозу, розповідають про однаковий сценарій: спочатку – оптимістичні обіцянки, потім – раптові "ускладнення", збільшення рахунків, тиск, вимоги і погрози від адміністрації клініки.

Крім того, колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex.

Постраждалі і їх родини наголошують: вони не прагнуть помсти, але вимагають правди й відповідальності. Їхня головна мета – зупинити нові трагедії та не допустити, щоб інші проходили той самий трагічний шлях.

І що більше людей наважується говорити, то очевиднішим стає: проблема може виходити далеко за межі окремих лікарських помилок. Вони переконані, що може йтися про системний підхід до ведення бізнесу в клініці "Одрекс". Де, на їхню думку, головна цінність не людське життя та якісна медична допомога, а обʼєм зароблених грошей.

Додамо

Поштовхом до початку активного публічного висвітлення так званої "Справи Odrex" стала смерть у стінах клініки місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана. Відомо, що у травні-жовтні 2024 року він проходив там лікування. По факту його смерті було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям.

Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську, яку звільнили з Odrex майже одразу після смерті Аднана Ківана. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта Аднана Ківана.