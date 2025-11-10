Масштабна корупційна схема в енергетиці: у кабінеті підозрюваного знайшли "цікавий артефакт" із символікою рф
Київ • УНН
У понеділок, 10 листопада, в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції в сфері енергетики. Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми правоохоронці віднайшли "цікавий артефакт". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу САП.
Деталі
Правоохоронці оприлюднили фото, ймовірно, зроблене під час обшуків. На світлині зображено, швидше за все, записник із написом "Служба безопасности президента российской федерации". Правоохоронці назвали свою знахідку "цікавим артефактом", але не уточнили, кому він належить.
Що відомо про операцію з викриття корупції в сфері енергетики?
Наразі відомо, що обшуки відбуваються на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. У САП зазначили, що ця практика отримала назву "шлагбаум".
Слідство з’ясувало, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
У межах справи від ранку 10 листопада відбувається низка обшуків. Так, під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП віднайшли "цікавий артефакт" з російською символікою. Зокрема, записник, на обкладинці видніється напис – "Служба безопасности президента российской федерации", а також відповідне лого.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми та можливі загрози від антикорупційних органів.