Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
Київ • УНН
Канадського репера Дрейка звинувачують у використанні онлайн-казино Stake.us для завищення прослуховувань музики та приховування фінансових операцій. Згідно з позовом, він разом з іншими особами розгорнув мережу ботів для маніпуляцій з чартами.
Канадський репер Дрейк (Обрі Дрейк Грем) став фігурантом федерального колективного позову RICO. Його звинувачують у використанні платформи онлайн-азартних ігор Stake.us для штучного завищення кількості прослуховувань своєї музики та приховування незаконних фінансових операцій. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Згідно з судовими документами, Дрейк разом із інфлюенсером Адіном Россом та австралійцем Джорджем Нгуєном розгорнули мережу автоматизованих ботів. Метою схеми було штучне збільшення кількості відтворень треків репера на Spotify та інших платформах для "створення видимості популярності" та маніпуляцій із чартами напередодні виходу його нового альбому "Iceman".
У позові стверджується, що спільники використовували внутрішні функції переказу коштів Stake.us для фінансування цієї діяльності. Цю систему позивачі описують як нерегульований інструмент, що дозволяє обходити фінансовий нагляд та правила азартних ігор США.
Роль співучасників та грального бізнесу
За версією слідства, Джордж Нгуєн виступав операційним брокером, конвертуючи криптовалюту в готівку для оплати послуг стрімінгових ферм. Адін Росс, відомий своїми скандальними стрімами, допомагав у просуванні схеми.
Дрейк є офіційним амбасадором бренду Stake з 2022 року. У позові зазначається, що сайт Stake.us є "віртуальним клоном" забороненого в багатьох штатах Stake.com і створений спеціально для введення в оману регуляторів.
Судові перспективи
Це не перший юридичний виклик для артиста:
- Аналогічні позови щодо сприяння незаконним азартним іграм проти Дрейка та Росса вже подані у штатах Міссурі та Нью-Мексико.
- Розгляд справи в Міссурі призначено на 20 березня.
- Наразі жодних кримінальних звинувачень фігурантам не пред'явлено.
Представники Stake раніше заперечували подібні звинувачення, називаючи їх безпідставними. Дрейк та Адін Росс поки не надали офіційних коментарів щодо позову у Вірджинії.
