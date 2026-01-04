Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
Канадского рэпера Дрейка обвиняют в использовании онлайн-казино Stake.us для завышения прослушиваний музыки и сокрытия финансовых операций. Согласно иску, он вместе с другими лицами развернул сеть ботов для манипуляций с чартами.
Канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) стал фигурантом федерального коллективного иска RICO. Его обвиняют в использовании платформы онлайн-азартных игр Stake.us для искусственного завышения количества прослушиваний своей музыки и сокрытия незаконных финансовых операций. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Подробности
Согласно судебным документам, Дрейк вместе с инфлюенсером Адином Россом и австралийцем Джорджем Нгуеном развернули сеть автоматизированных ботов. Целью схемы было искусственное увеличение количества воспроизведений треков рэпера на Spotify и других платформах для "создания видимости популярности" и манипуляций с чартами накануне выхода его нового альбома "Iceman".
В иске утверждается, что сообщники использовали внутренние функции перевода средств Stake.us для финансирования этой деятельности. Эту систему истцы описывают как нерегулируемый инструмент, позволяющий обходить финансовый надзор и правила азартных игр США.
Роль сообщников и игорного бизнеса
По версии следствия, Джордж Нгуен выступал операционным брокером, конвертируя криптовалюту в наличные для оплаты услуг стриминговых ферм. Адин Росс, известный своими скандальными стримами, помогал в продвижении схемы.
Дрейк является официальным амбассадором бренда Stake с 2022 года. В иске отмечается, что сайт Stake.us является "виртуальным клоном" запрещенного во многих штатах Stake.com и создан специально для введения в заблуждение регуляторов.
Судебные перспективы
Это не первый юридический вызов для артиста:
- Аналогичные иски о содействии незаконным азартным играм против Дрейка и Росса уже поданы в штатах Миссури и Нью-Мексико.
- Рассмотрение дела в Миссури назначено на 20 марта.
- Пока никаких уголовных обвинений фигурантам не предъявлено.
Представители Stake ранее отрицали подобные обвинения, называя их безосновательными. Дрейк и Адин Росс пока не предоставили официальных комментариев относительно иска в Вирджинии.
