Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
В Вирджинии нашли мертвой бывшего прокурора США Джессику Абер. Причина смерти пока не сообщается, полиция проводит расследование.
Эсминец USS Gravely, который боролся с хуситами, теперь патрулирует границу США и Мексики. Это часть усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики.
База ЦРУ в Вирджинии ошибочно появилась в списке продажи правительственных зданий от DODGE Илона Маска. В здании хранится более 35 000 предметов семьи Обамы и другие секретные материалы.
Армейский вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, выполнял функции VIP-такси. Вертолет принадлежал 12-му авиабатальону и использовался для транспортировки высшего руководства США.
Самолет American Airlines с 64 пассажирами и вертолет Black Hawk с тремя военными столкнулись над Вашингтоном. Оба воздушных судна упали в реку Потомак возле аэропорта Рейгана, проводится спасательная операция.
Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь свой автомобиль возле Капитолия во время визита Трампа. В тот же день был задержан другой мужчина, который пытался пронести мачете в Центр посетителей.
В Вирджинии найдено более 150 самодельных взрывных устройств в доме мужчины, который потерял пальцы из-за взрывчатки. Подозреваемый хранил бомбы в гараже и рюкзаке, а также нестабильную взрывчатку в морозильной камере.
В США закрылись почти все избирательные участки, подсчитываются первые голоса. По предварительным результатам в большинстве штатов лидирует Дональд Трамп, опережая Камалу Харрис.
Поисково-спасательные команды работают в горных районах Северной Каролины после урагана Хелен. Ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в шести штатах, ожидается рост числа жертв.
Юго-восток США начал масштабную уборку после урагана "Хелен". Стихия унесла около 90 жизней, оставила миллионы без электричества и вызвала убытки на сумму до 100 миллиардов долларов.
ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный внутренний теракт и покушение на убийство.
ФБР расследует попытку убийства Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании стрелком-одиночкой Томасом Мэтью Круксом, который открыл огонь из винтовки, приобретенной его отцом.
Республиканскую представительницу Викторию Спартц обвиняют в проносе огнестрельного оружия через службу безопасности в международном аэропорту Вашингтона имени Даллеса.
Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в шпионаже, и США снимут с него все остальные обвинения после вынесения приговора.
Министерство обороны США заключило контракты на сумму 982 миллиона долларов с 49 компаниями на разработку систем и поставку оборудования для морских беспилотников, включая боевое оборудование, датчики, системы управления и логистическую поддержку, со сроком выполнения работ до февраля 2025 года и, возможно, продлением до февраля 2030 года.
Несколько торнадо пронеслись в Мэриленде в среду, причинив значительный ущерб домам и травмировав человека в районе Монтгомери.
Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.
В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.
Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, находится под следствием федеральных органов власти США в связи с потенциальной ролью платформ в содействии нелегальной продаже и распространению наркотиков.
Эсминец ВМС США "Фрэнк С. Бессон" перевозит оборудование для создания временного дока вблизи Газы для доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи в рамках инициативы США по содействию оказанию помощи региону.
Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.
Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.
Министр обороны Ллойд Остин планирует вернуться в Пентагон 30 января после того, как отсутствовал из-за лечения рака простаты. 70-летний Остин публично не обсуждал проблемы со здоровьем.