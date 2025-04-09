В США штормы привели к массовым перебоям со светом в Техасе после непогоды на выходных с 24 жертвами

Сильные штормы с разрушительным ветром и градом размером с бейсбольный мяч обрушились на Техас, оставив без электричества более миллиона домов и предприятий, в то время как США оправлялись от непогоды, унесшей жизни по меньшей мере 24 человек в 7 штатах на выходных в День памяти.