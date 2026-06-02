Трамп откажется от создания фонда на $1,8 млрд для жертв «политических преследований»

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отказаться от планов создания юридического фонда объемом 1,8 млрд долларов для лиц, считающих себя жертвами политически мотивированных расследований со стороны правительства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет УНН.

Решение принимается на фоне критики как со стороны демократов, так и республиканцев. Оппоненты называли инициативу механизмом поддержки политических союзников Трампа. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что "лучший путь для администрации — это самостоятельно его закрыть". По его мнению, именно такое развитие событий было бы "идеальным результатом".

Фонд планировали создать в рамках урегулирования иска Трампа к Налоговой службе США из-за утечки его налоговой информации в 2019 году. Предполагалось, что средства могут получить люди, заявляющие о политически мотивированных преследованиях со стороны государственных органов.

Инициатива стала предметом нескольких судебных исков, в частности со стороны полицейских, реагировавших на штурм Капитолия 6 января 2021 года. На прошлой неделе федеральный судья в Вирджинии временно запретил администрации предпринимать какие-либо действия по управлению фондом до завершения разбирательства.

