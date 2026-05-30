Суд в США запретил переименовывать Центр Кеннеди в честь Трампа
Киев • УНН
Суд США запретил Трампу переименовывать Центр Кеннеди и закрывать его на ремонт. Все упоминания о новом названии должны быть удалены в течение двух недель.
Федеральный суд в США запретил администрации президента Дональда Трампа переименовывать Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в "Центр Трампа-Кеннеди". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Судья окружного суда США Кристофер Купер постановил, что название культурного центра может изменить только Конгресс, поскольку именно он создал учреждение и закрепил его название в законодательстве.
Устав Центра Кеннеди четко определяет, что центр должен быть назван в честь президента Кеннеди, и он не может носить никакого другого официального названия или мемориала только по решению совета директоров
Суд также обязал администрацию Трампа в течение 14 дней убрать все вывески и официальные упоминания о "Trump Kennedy Center".
Кроме того, суд заблокировал планы администрации Трампа закрыть центр на два года для масштабной реконструкции. В то же время судья разрешил проводить необходимые ремонтные работы без полного прекращения деятельности заведения.
После решения суда Трамп заявил в соцсетях, что его администрация передаст контроль над центром Конгрессу США.
Я поручил Министерству торговли США осуществить все необходимые договоренности с Конгрессом для полной передачи этого учреждения
Трамп также заявил, что провести масштабную реконструкцию без закрытия центра невозможно, и назвал решение суда опасным для общественности.
Иск против администрации подала конгрессвумен-демократ Джойс Битти, входящая в совет Центра Кеннеди. Она назвала переименование учреждения "вопиющим нарушением верховенства права".
Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди открыли в 1971 году как мемориал в честь 35-го президента США Джона Кеннеди.
Трамп готов передать Кеннеди-центр Конгрессу после поражения в суде30.05.26, 04:17 • 3254 просмотра