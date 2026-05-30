Главная
Суд в США запретил переименовывать Центр Кеннеди в честь Трампа

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Суд США запретил Трампу переименовывать Центр Кеннеди и закрывать его на ремонт. Все упоминания о новом названии должны быть удалены в течение двух недель.

Федеральный суд в США запретил администрации президента Дональда Трампа переименовывать Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в "Центр Трампа-Кеннеди". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Судья окружного суда США Кристофер Купер постановил, что название культурного центра может изменить только Конгресс, поскольку именно он создал учреждение и закрепил его название в законодательстве.

Устав Центра Кеннеди четко определяет, что центр должен быть назван в честь президента Кеннеди, и он не может носить никакого другого официального названия или мемориала только по решению совета директоров

— говорится в решении суда.

Суд также обязал администрацию Трампа в течение 14 дней убрать все вывески и официальные упоминания о "Trump Kennedy Center".

Кроме того, суд заблокировал планы администрации Трампа закрыть центр на два года для масштабной реконструкции. В то же время судья разрешил проводить необходимые ремонтные работы без полного прекращения деятельности заведения.

После решения суда Трамп заявил в соцсетях, что его администрация передаст контроль над центром Конгрессу США.

Я поручил Министерству торговли США осуществить все необходимые договоренности с Конгрессом для полной передачи этого учреждения

— написал он.

Трамп также заявил, что провести масштабную реконструкцию без закрытия центра невозможно, и назвал решение суда опасным для общественности.

Иск против администрации подала конгрессвумен-демократ Джойс Битти, входящая в совет Центра Кеннеди. Она назвала переименование учреждения "вопиющим нарушением верховенства права".

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди открыли в 1971 году как мемориал в честь 35-го президента США Джона Кеннеди.

Андрей Тимощенков

