Трамп готов передать Кеннеди-центр Конгрессу после поражения в суде

Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов передать контроль над Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Конгрессу после того, как федеральный суд заблокировал его планы по закрытию и реконструкции учреждения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В посте в соцсетях Трамп раскритиковал решение суда и заявил: "Я буду сотрудничать с Конгрессом, чтобы передать им это недееспособное учреждение, чтобы они могли решить, что с ним делать". По его словам, законодатели будут нести ответственность за дальнейшее управление центром.

Ранее судья Кристофер Купер постановил убрать имя Трампа со здания и заявил, что центр должен быть назван исключительно в честь президента Джона Кеннеди. Также суд заблокировал решение о двухлетнем закрытии учреждения для ремонта.

Bloomberg отмечает, что это стало очередным ударом по планам президента по изменению облика исторических объектов Вашингтона. В то же время суд не запретил проведение ремонтных работ в Кеннеди-центре, если такое решение будет принято после надлежащего рассмотрения.

Суд обязал убрать имя Трампа из Центра Кеннеди