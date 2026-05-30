Суд обязал убрать имя Трампа из Центра Кеннеди

$44.270.0351.440.11
ukenru
29 мая, 14:16 • 26135 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 31565 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 27161 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 29576 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 46998 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 61398 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 63041 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 88942 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 68758 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49591 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
72%
747мм
Популярные новости
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto29 мая, 12:16 • 28365 просмотра
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"29 мая, 12:28 • 28406 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 21809 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 19073 просмотра
Армия РФ атаковала Украину ракетами, в Киеве и области слышали взрывы17:12 • 8954 просмотра
публикации
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto19:28 • 5314 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 19106 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 21838 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 26135 просмотра
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"29 мая, 12:28 • 28433 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Ишак Дар
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 22389 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 39032 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 45012 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 54545 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 106297 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Дипломатка

Суд обязал убрать имя Трампа из Центра Кеннеди

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Федеральный суд США запретил переименовывать Центр Кеннеди в честь Трампа и закрывать учреждение. Надпись с фамилией политика должны убрать в течение 14 дней.

Суд обязал убрать имя Трампа из Центра Кеннеди
Фото: Bloomberg

Федеральный суд в США обязал руководство Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди удалить имя президента Дональда Трампа со здания и запретил реализацию планов по закрытию учреждения на два года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Соответствующее решение принял судья Окружного суда США в Вашингтоне Кристофер Купер. Он постановил, что совет попечителей Центра Кеннеди не может продолжать выполнение решения, принятого в марте, о временном закрытии культурной площадки.

Суд также запретил использовать на здании любые надписи, свидетельствующие о том, что центр назван в честь кого-либо другого, кроме президента Джона Ф. Кеннеди. В течение 14 дней руководство учреждения должно убрать надпись "Центр исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди".

Трамп заявил о закрытии Центра Кеннеди на реконструкцию после скандала с переименованием02.02.26, 09:55 • 5374 просмотра

Кроме того, Центру Кеннеди запрещено распространять официальные материалы, в которых используется имя Трампа или любые другие названия, противоречащие официальному названию учреждения.

Решение стало ударом по планам Трампа

Как отмечает агентство, решение суда стало препятствием для ряда инициатив Трампа по изменению облика исторических объектов в Вашингтоне. В частности, речь идет о проектах строительства нового бального зала возле Белого дома, изменении внешнего вида правительственных зданий и других масштабных архитектурных планах.

Центр Кеннеди является главной национальной площадкой США для проведения театральных, музыкальных и культурных мероприятий и носит имя 35-го президента страны Джона Ф. Кеннеди.

В Конгрессе США предлагают запретить переименование федеральных объектов в честь Трампа28.12.25, 08:14 • 9946 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Джон Ф. Кеннеди
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп