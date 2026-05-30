Суд обязал убрать имя Трампа из Центра Кеннеди

Федеральный суд в США обязал руководство Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди удалить имя президента Дональда Трампа со здания и запретил реализацию планов по закрытию учреждения на два года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Соответствующее решение принял судья Окружного суда США в Вашингтоне Кристофер Купер. Он постановил, что совет попечителей Центра Кеннеди не может продолжать выполнение решения, принятого в марте, о временном закрытии культурной площадки.

Суд также запретил использовать на здании любые надписи, свидетельствующие о том, что центр назван в честь кого-либо другого, кроме президента Джона Ф. Кеннеди. В течение 14 дней руководство учреждения должно убрать надпись "Центр исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди".

Кроме того, Центру Кеннеди запрещено распространять официальные материалы, в которых используется имя Трампа или любые другие названия, противоречащие официальному названию учреждения.

Решение стало ударом по планам Трампа

Как отмечает агентство, решение суда стало препятствием для ряда инициатив Трампа по изменению облика исторических объектов в Вашингтоне. В частности, речь идет о проектах строительства нового бального зала возле Белого дома, изменении внешнего вида правительственных зданий и других масштабных архитектурных планах.

Центр Кеннеди является главной национальной площадкой США для проведения театральных, музыкальных и культурных мероприятий и носит имя 35-го президента страны Джона Ф. Кеннеди.

