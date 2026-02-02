Трамп заявил о закрытии Центра Кеннеди на реконструкцию после скандала с переименованием

$42.810.04
51.020.22
ukenru
1 февраля, 12:49 • 14082 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 29687 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 47864 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 31864 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 38779 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 28946 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 47353 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62528 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39563 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36698 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.8м/с
75%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepStatePhoto1 февраля, 22:22 • 5626 просмотра
Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД1 февраля, 22:55 • 6608 просмотра
Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста1 февраля, 23:29 • 8248 просмотра
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат2 февраля, 00:39 • 10174 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров04:01 • 4314 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 64699 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 92381 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 68850 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 76069 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 76444 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Петр Павел
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 21382 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 32252 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 34666 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 37356 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 39468 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot

Трамп заявил о закрытии Центра Кеннеди на реконструкцию после скандала с переименованием

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии Центра Кеннеди в Вашингтоне на двухлетнюю реконструкцию, которая начнется 4 июля. Это решение принято после переименования учреждения в Центр Кеннеди-Трампа, что вызвало отмену выступлений артистов.

Трамп заявил о закрытии Центра Кеннеди на реконструкцию после скандала с переименованием

Президент США Дональд Трамп объявил, что Центр Кеннеди (Kennedy Center) в Вашингтоне будет закрыт на двухлетнюю реконструкцию, которая начнется в июле, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В воскресенье Трамп написал в Truth Social, что центр закроется 4 июля этого года "в честь 250-летия нашей страны".

Этот шаг произошел после того, как несколько артистов отменили выступления в легендарном заведении после того, как его недавно переименовали в Центр Кеннеди-Трампа.

Вскоре после вступления в должность президент США уволил нескольких членов правления центра и заменил их союзниками, которые затем проголосовали за то, чтобы сделать Трампа председателем правления, отмечает издание.

В декабре новый совет переименовал заведение в Donald J Trump and the John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. На следующий день на экстерьере здания появились новые вывески.

Несколько музыкальных коллективов, в том числе композитор Wicked Стивен Шварц и группа под названием Doug Varone and the Dancers, отменили выступления в центре в последующие недели из-за изменения названия.

В четверг в этом месте состоялся премьерный показ документального фильма о первой леди Мелании Трамп.

Президент США заявил, что состоится "запланированное торжественное открытие" объекта, и что реконструкция уже профинансирована.

"Я определил, что Центр Трампа и Кеннеди, если его временно закроют на реконструкцию, ревитализацию и полную перестройку, может быть, бесспорно, лучшим заведением исполнительских искусств такого рода в любой точке мира", - написал он.

"Другими словами, если мы не закроемся, качество строительства будет не таким же хорошим, а время на завершение из-за перерывов с аудиторией на многочисленных мероприятиях, использующих объект, будет намного дольше", - указал Трамп.

Трамп раскритиковал физическое состояние центра и сотрудничал с Конгрессом США, чтобы выделить более 250 миллионов долларов на его восстановление, один из многих проектов реконструкции, которые он начал во время своего второго срока.

Некоторые американские законодатели и юристы утверждают, что, поскольку центр был назван в законе 1964 года, Конгресс должен иметь право голоса относительно любого изменения названия.

В прошлом декабре представитель Демократической партии США Джойс Битти подала иск, требуя удалить имя Трампа по этой причине.

Некоторые члены семьи президента Джона Ф. Кеннеди также осудили этот шаг. Центр был назван в честь Кеннеди вскоре после его убийства.

Джо Кеннеди III, бывший член Палаты представителей США и внучатый племянник покойного президента США, заявил, что это место является "живым памятником погибшему президенту, названным в честь президента Кеннеди федеральным законом".

Центр Кеннеди в Вашингтоне становится «Центром Трампа-Кеннеди», несмотря на юридические споры19.12.25, 22:10 • 3928 просмотров

Юлия Шрамко

КультураНовости Мира
Мелания Трамп
Государственный бюджет
Музыкант
Социальная сеть
Фильм
Truth Social
Джон Ф. Кеннеди
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп