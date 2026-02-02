Трамп заявил о закрытии Центра Кеннеди на реконструкцию после скандала с переименованием

Президент США Дональд Трамп объявил, что Центр Кеннеди (Kennedy Center) в Вашингтоне будет закрыт на двухлетнюю реконструкцию, которая начнется в июле, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В воскресенье Трамп написал в Truth Social, что центр закроется 4 июля этого года "в честь 250-летия нашей страны".

Этот шаг произошел после того, как несколько артистов отменили выступления в легендарном заведении после того, как его недавно переименовали в Центр Кеннеди-Трампа.

Вскоре после вступления в должность президент США уволил нескольких членов правления центра и заменил их союзниками, которые затем проголосовали за то, чтобы сделать Трампа председателем правления, отмечает издание.

В декабре новый совет переименовал заведение в Donald J Trump and the John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. На следующий день на экстерьере здания появились новые вывески.

Несколько музыкальных коллективов, в том числе композитор Wicked Стивен Шварц и группа под названием Doug Varone and the Dancers, отменили выступления в центре в последующие недели из-за изменения названия.

В четверг в этом месте состоялся премьерный показ документального фильма о первой леди Мелании Трамп.

Президент США заявил, что состоится "запланированное торжественное открытие" объекта, и что реконструкция уже профинансирована.

"Я определил, что Центр Трампа и Кеннеди, если его временно закроют на реконструкцию, ревитализацию и полную перестройку, может быть, бесспорно, лучшим заведением исполнительских искусств такого рода в любой точке мира", - написал он.

"Другими словами, если мы не закроемся, качество строительства будет не таким же хорошим, а время на завершение из-за перерывов с аудиторией на многочисленных мероприятиях, использующих объект, будет намного дольше", - указал Трамп.

Трамп раскритиковал физическое состояние центра и сотрудничал с Конгрессом США, чтобы выделить более 250 миллионов долларов на его восстановление, один из многих проектов реконструкции, которые он начал во время своего второго срока.

Некоторые американские законодатели и юристы утверждают, что, поскольку центр был назван в законе 1964 года, Конгресс должен иметь право голоса относительно любого изменения названия.

В прошлом декабре представитель Демократической партии США Джойс Битти подала иск, требуя удалить имя Трампа по этой причине.

Некоторые члены семьи президента Джона Ф. Кеннеди также осудили этот шаг. Центр был назван в честь Кеннеди вскоре после его убийства.

Джо Кеннеди III, бывший член Палаты представителей США и внучатый племянник покойного президента США, заявил, что это место является "живым памятником погибшему президенту, названным в честь президента Кеннеди федеральным законом".

