Центр Кеннеди в Вашингтоне становится «Центром Трампа-Кеннеди», несмотря на юридические споры
Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди переименован в «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». Это решение Совета попечителей вызвало критику из-за закрепленного законом 1964 года названия и возмущения семьи Кеннеди.
В пятницу у главного входа в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди начались работы по монтажу имени Дональда Трампа. Рабочие на строительных лесах, прикрытых синим брезентом, уже установили букву "D" и надпись "Donald". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Это произошло на следующий день после того, как сформированный президентом Совет попечителей единогласно проголосовал за изменение официального названия на "Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди".
"Спасение здания" против федерального закона
Администрация Центра объясняет такой шаг признанием заслуг Трампа, который, по их словам, спас учреждение от "финансового краха и физического разрушения". Президент Трамп, который лично возглавляет совет, заявил, что "удивлен и удостоен чести" таким решением.
Однако юридическая легитимность переименования вызвала шквал критики. Оппоненты подчеркивают, что название заведения было закреплено специальным законом Конгресса от 1964 года, а значит, только законодатели имеют право его менять.
Центр Кеннеди был назван законом. Изменение названия потребует пересмотра этого закона 1964 года. Совет Центра Кеннеди не является законодательным органом. Конгресс принимает законы
Реакция семьи Кеннеди и Конгресса
Семья Кеннеди восприняла событие крайне болезненно. Мария Шрайвер, племянница Джона Кеннеди, назвала это решение "непонятным" и "выходящим за рамки приемлемого". Демократы в Конгрессе уже заявили, что Совет попечителей превысил свои полномочия, и обещают оспорить эти действия.
Это уже не первый случай "брендирования" государственных учреждений в столице США за последнее время: недавно имя Трампа было добавлено к зданию Института мира США.
