Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 20621 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 19651 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 35796 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 28221 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 17031 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17994 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13720 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 27550 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11538 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Эксклюзивы
Центр Кеннеди в Вашингтоне становится «Центром Трампа-Кеннеди», несмотря на юридические споры

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди переименован в «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». Это решение Совета попечителей вызвало критику из-за закрепленного законом 1964 года названия и возмущения семьи Кеннеди.

Центр Кеннеди в Вашингтоне становится «Центром Трампа-Кеннеди», несмотря на юридические споры

В пятницу у главного входа в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди начались работы по монтажу имени Дональда Трампа. Рабочие на строительных лесах, прикрытых синим брезентом, уже установили букву "D" и надпись "Donald". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Это произошло на следующий день после того, как сформированный президентом Совет попечителей единогласно проголосовал за изменение официального названия на "Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди".

"Спасение здания" против федерального закона

Администрация Центра объясняет такой шаг признанием заслуг Трампа, который, по их словам, спас учреждение от "финансового краха и физического разрушения". Президент Трамп, который лично возглавляет совет, заявил, что "удивлен и удостоен чести" таким решением.

Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17.12.25, 14:18 • 47154 просмотра

Однако юридическая легитимность переименования вызвала шквал критики. Оппоненты подчеркивают, что название заведения было закреплено специальным законом Конгресса от 1964 года, а значит, только законодатели имеют право его менять.

Центр Кеннеди был назван законом. Изменение названия потребует пересмотра этого закона 1964 года. Совет Центра Кеннеди не является законодательным органом. Конгресс принимает законы 

– отметил бывший историк Палаты представителей Рэй Смок.

Реакция семьи Кеннеди и Конгресса

Семья Кеннеди восприняла событие крайне болезненно. Мария Шрайвер, племянница Джона Кеннеди, назвала это решение "непонятным" и "выходящим за рамки приемлемого". Демократы в Конгрессе уже заявили, что Совет попечителей превысил свои полномочия, и обещают оспорить эти действия.

Это уже не первый случай "брендирования" государственных учреждений в столице США за последнее время: недавно имя Трампа было добавлено к зданию Института мира США.

На "аллее президентской славы" Белого дома Байдена назвали "Сонным Джо" и "худшим президентом"18.12.25, 13:48 • 3290 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Бренд
Джон Ф. Кеннеди
Ассошиэйтед Пресс
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты