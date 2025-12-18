На "аллее президентской славы" Белого дома Байдена назвали "Сонным Джо" и "худшим президентом"

$42.340.15
49.630.04
ukenru
11:31 • 1560 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 3558 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 6844 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 15994 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 25334 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 37003 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 53082 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 51000 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 84475 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 42976 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
69%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 32452 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 33479 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 36453 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 32548 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 28874 просмотра
публикации
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 1442 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 45765 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 43999 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 40337 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 84467 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 1442 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 21153 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 20860 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 27910 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 33524 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-400
МиГ-31

На "аллее президентской славы" Белого дома Байдена назвали "Сонным Джо" и "худшим президентом"

Киев • УНН

 • 470 просмотра

На территории Белого дома установили таблички вдоль "Президентской аллеи славы" Дональда Трампа, где Джо Байдена назвали "худшим президентом". Также там есть описания других президентов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона, с политизированными оценками.

На "аллее президентской славы" Белого дома Байдена назвали "Сонным Джо" и "худшим президентом"

На территории Белого дома установили таблички вдоль «Президентской аллеи славы» Дональда Трампа, на которых размещены описания его предшественников на посту. Бывшего лидера страны Джо Байдена там описали как «худшего президента» в истории. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Табличка в начале экспозиции, расположенной вдоль пешеходной дорожки у Западного крыла Белого дома, отмечает, что аллея была «задумана, построена и посвящена» Трампом «в честь прошлых президентов — хороших, плохих и где-то посередине, которые служили нашей стране и отдали так много в этом служении».

Собственная табличка Трампа хвалит его победу 2024 года, отмечая, что он преодолел «беспрецедентное использование правоохранительных органов против него, а также две попытки убийства». Она также заявляет, что Трамп, находящийся у власти 11 месяцев, «выполнил» свое обещание с инаугурационного дня о наступлении «Золотой Эры Америки», ссылаясь на свои утверждения об оконченных войнах, охраняемых границах и депортации якобы членов банд.

Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17.12.25, 14:18 • 27910 просмотров

Табличка для бывшего президента Джо Байдена, на которой изображена автоподпись, опирается на знакомые претензии Трампа. «Сонный Джо Байден был, безусловно, худшим президентом в истории Америки. Он вступил в должность в результате самых коррумпированных выборов, которые когда-либо видели в США, и руководил серией беспрецедентных катастроф, поставивших нашу нацию на грань уничтожения», — говорится на табличке. «Но несмотря ни на что, президент Трамп был бы переизбран со значительным преимуществом и СПАСЕТ АМЕРИКУ!»

Другие президенты получают подобно политизированные описания, например, бывший президент Барак Обама.

«Барак Хусейн Обама был первым чернокожим президентом, организатором общин, сенатором от Иллинойса на один срок и одним из самых разделяющих политических деятелей в истории Америки», — указано на табличке. В ней его критикуют за принятие того, что Трамп называет «чрезвычайно неэффективным и дорогим законом о здравоохранении» и подписание «односторонних Парижских климатических соглашений».

Табличка бывшего президента Билла Клинтона отмечает политические достижения, но также упоминает поражение государственного секретаря Хиллари Клинтон на выборах 2016 года Трампу. «В 2016 году жена президента Клинтона, Хиллари, проиграла президентские выборы президенту Дональду Дж. Трампу!»

Ольга Розгон

Новости Мира
Выборы в США
Билл Клинтон
Хиллари Клинтон
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты