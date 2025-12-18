На "аллее президентской славы" Белого дома Байдена назвали "Сонным Джо" и "худшим президентом"

На территории Белого дома установили таблички вдоль «Президентской аллеи славы» Дональда Трампа, на которых размещены описания его предшественников на посту. Бывшего лидера страны Джо Байдена там описали как «худшего президента» в истории. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Табличка в начале экспозиции, расположенной вдоль пешеходной дорожки у Западного крыла Белого дома, отмечает, что аллея была «задумана, построена и посвящена» Трампом «в честь прошлых президентов — хороших, плохих и где-то посередине, которые служили нашей стране и отдали так много в этом служении».

Собственная табличка Трампа хвалит его победу 2024 года, отмечая, что он преодолел «беспрецедентное использование правоохранительных органов против него, а также две попытки убийства». Она также заявляет, что Трамп, находящийся у власти 11 месяцев, «выполнил» свое обещание с инаугурационного дня о наступлении «Золотой Эры Америки», ссылаясь на свои утверждения об оконченных войнах, охраняемых границах и депортации якобы членов банд.

Табличка для бывшего президента Джо Байдена, на которой изображена автоподпись, опирается на знакомые претензии Трампа. «Сонный Джо Байден был, безусловно, худшим президентом в истории Америки. Он вступил в должность в результате самых коррумпированных выборов, которые когда-либо видели в США, и руководил серией беспрецедентных катастроф, поставивших нашу нацию на грань уничтожения», — говорится на табличке. «Но несмотря ни на что, президент Трамп был бы переизбран со значительным преимуществом и СПАСЕТ АМЕРИКУ!»

Другие президенты получают подобно политизированные описания, например, бывший президент Барак Обама.

«Барак Хусейн Обама был первым чернокожим президентом, организатором общин, сенатором от Иллинойса на один срок и одним из самых разделяющих политических деятелей в истории Америки», — указано на табличке. В ней его критикуют за принятие того, что Трамп называет «чрезвычайно неэффективным и дорогим законом о здравоохранении» и подписание «односторонних Парижских климатических соглашений».

Табличка бывшего президента Билла Клинтона отмечает политические достижения, но также упоминает поражение государственного секретаря Хиллари Клинтон на выборах 2016 года Трампу. «В 2016 году жена президента Клинтона, Хиллари, проиграла президентские выборы президенту Дональду Дж. Трампу!»