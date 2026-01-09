Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко

В Киеве до конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам отключений. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, после ночной атаки рф ситуация в Киеве остается наиболее сложной.

Сейчас восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы — действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы. На большей части левого берега применяются аварийные отключения, восстановительные работы по электроснабжению находятся на завершающем этапе. До конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам - сообщила премьер.

Что касается теплоснабжения, то, по ее словам, восстановление продолжается, однако значительная часть столицы сейчас остается без тепла.

Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла людям - резюмировала Свириденко.

