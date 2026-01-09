Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко
Киев • УНН
Премьер Юлия Свириденко сообщила, что Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений электроэнергии. После ночной атаки рф ситуация в столице остается сложной, но электроснабжение восстанавливается.
В Киеве до конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам отключений. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, после ночной атаки рф ситуация в Киеве остается наиболее сложной.
Сейчас восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы — действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы. На большей части левого берега применяются аварийные отключения, восстановительные работы по электроснабжению находятся на завершающем этапе. До конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам
В Киеве завершили работы по ликвидации последствий вражеского обстрела09.01.26, 18:58 • 2088 просмотров
Что касается теплоснабжения, то, по ее словам, восстановление продолжается, однако значительная часть столицы сейчас остается без тепла.
Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла людям
После атаки РФ отопление вернули жителям более тысячи домов в трех районах Киева09.01.26, 19:05 • 1388 просмотров