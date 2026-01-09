$42.990.27
15:56 • 6680 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 13585 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 15021 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 14454 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 16030 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 12000 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12183 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8408 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12633 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
9 января, 11:31 • 13416 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений электроэнергии. После ночной атаки рф ситуация в столице остается сложной, но электроснабжение восстанавливается.

Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко

В Киеве до конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам отключений. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, после ночной атаки рф ситуация в Киеве остается наиболее сложной.

Сейчас восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы — действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы. На большей части левого берега применяются аварийные отключения, восстановительные работы по электроснабжению находятся на завершающем этапе. До конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам 

- сообщила премьер.

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий вражеского обстрела09.01.26, 18:58 • 2088 просмотров

Что касается теплоснабжения, то, по ее словам, восстановление продолжается, однако значительная часть столицы сейчас остается без тепла.

Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла людям 

- резюмировала Свириденко.

После атаки РФ отопление вернули жителям более тысячи домов в трех районах Киева09.01.26, 19:05 • 1388 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Киев