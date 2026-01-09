Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко

У Києві до кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків відключень. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

За словами Свириденко, після нічної атаки рф ситуація у Києві залишається найбільш складною.

Наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці — діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи. На більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі. До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків