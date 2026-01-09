Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 6668 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 13572 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 15010 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 14446 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 16022 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 11996 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12179 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8404 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12631 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13415 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
85%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 28319 перегляди
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура9 січня, 11:40 • 5212 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації13:57 • 7530 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 6750 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 6754 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 6798 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 56400 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 84767 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 58783 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 81295 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 57601 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 60119 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 81804 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 100242 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140854 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень електроенергії. Після нічної атаки рф ситуація в столиці залишається складною, але електропостачання відновлюється.

Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко

У Києві до кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків відключень. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, після нічної атаки рф ситуація у Києві залишається найбільш складною.

Наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці — діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи. На більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі. До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків 

- повідомила прем'єрка.

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу 09.01.26, 18:58 • 2084 перегляди

Щодо теплопостачання, то за її словами, відновлення триває, однак значна частина столиці наразі залишається без тепла.

Відповідні служби працюють та працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла людям 

- резюмувала Свириденко.

Після атаки рф опалення повернули мешканцям понад тисячі будинків у трьох районах Києва09.01.26, 19:05 • 1384 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко
Київ