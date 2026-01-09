Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень електроенергії. Після нічної атаки рф ситуація в столиці залишається складною, але електропостачання відновлюється.
У Києві до кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків відключень. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами Свириденко, після нічної атаки рф ситуація у Києві залишається найбільш складною.
Наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці — діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи. На більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі. До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків
Щодо теплопостачання, то за її словами, відновлення триває, однак значна частина столиці наразі залишається без тепла.
Відповідні служби працюють та працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла людям
