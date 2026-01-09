Після атаки рф опалення повернули мешканцям понад тисячі будинків у трьох районах Києва

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 2918 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 8936 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 11480 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 11986 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 13875 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 11035 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 11443 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 7792 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 12349 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 13202 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.9м/с
79%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 28627 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 13479 перегляди
Атака рф на Київ: уже 25 постраждалих, є пошкодження посольстваPhoto9 січня, 07:59 • 4544 перегляди
Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманихVideo9 січня, 08:12 • 6962 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 26078 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 2054 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 54301 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 82709 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 56980 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 79627 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 56668 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 59187 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 80981 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 99464 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140100 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

Після атаки рф опалення повернули мешканцям понад тисячі будинків у трьох районах Києва

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Києві відновили опалення для мешканців 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах після ворожої атаки. Фахівці "Київтеплоенерго" працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб відновити подачу тепла.

Після атаки рф опалення повернули мешканцям понад тисячі будинків у трьох районах Києва

Після ворожої атаки рф на Київ опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у трьох районах. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Теплопостачання вже повернули до частини будинків, що залишилися без послуги через ворожу атаку. Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. (Нагадаю, загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок) 

- повідомив Кличко.

У Києві повністю відновили водопостачання, тепло - упродовж цієї доби, в окремих районах треба додатковий час - віцепрем'єр09.01.26, 16:41 • 1768 переглядiв

За його словами, фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян.

Наразі працівники  "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир. Ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває. Комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити надання послуг мешканцям Києва 

- резюмував міський голова Києва.

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу 09.01.26, 18:58 • 222 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ