Після атаки рф опалення повернули мешканцям понад тисячі будинків у трьох районах Києва

Після ворожої атаки рф на Київ опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у трьох районах. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Теплопостачання вже повернули до частини будинків, що залишилися без послуги через ворожу атаку. Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. (Нагадаю, загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок)

За його словами, фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян.

Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир. Ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває. Комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити надання послуг мешканцям Києва