Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 2382 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 5750 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 9914 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 6854 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10114 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 6152 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11917 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12889 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13993 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Теги
Автори
У Києві повністю відновили водопостачання, тепло - упродовж цієї доби, в окремих районах треба додатковий час - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 632 перегляди

У Києві повністю відновили водопостачання після нічного обстрілу. Теплопостачання відновлюватимуть протягом доби, але в окремих районах потрібен додатковий час.

У Києві повністю відновили водопостачання, тепло - упродовж цієї доби, в окремих районах треба додатковий час - віцепрем'єр

Після масованої атаки рф у Києві повністю відновили водопостачання. Рішення спустити воду із систем опалення дійсно місцева влада ухвалила, але у частині районів Києва тепло буде відновлено вже упродовж цієї доби, а в окремих районах потрібен додатковий час, повідомив у п'ятницю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Київ

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи після нічного масованого російського обстрілу. Водопостачання у столиці відновлене повністю. Разом із міською владою та Міненерго працюємо над відновленням теплопостачання у столиці. Ситуація складна, всі служби задіяні в повному обсязі

- написав Кулеба.

Зі слів віцепрем'єра, "міська влада та комунальні служби ухвалили рішення спустити воду із систем опалення на час відновлювальних робіт".

"Це технічна процедура, яку необхідно зробити, щоб вода не замерзла в трубах. Щоб не виникли пошкодження внутрішніх мереж у будинках і квартирах, та для уникнення аварій та розривів труб під час відключень. - пояснив Кулеба. - Таке рішення дозволяє зберегти систему і після відновлення стабільного електропостачання швидко та безпечно перезапустити опалення".

У частині районів Києва тепло буде відновлено упродовж цієї доби. В окремих районах, де пошкодження складніші, на відновлення потрібен додатковий час. Наразі це стосується близько половини житлових будинків столиці. В іншій частині міста опалення подається у штатному режимі

- вказав Кулеба.

Частині будинків у Києві планують подати тепло вже сьогодні ввечері - Кличко09.01.26, 16:19 • 1002 перегляди

Медичні заклади Києва, з його слів, забезпечені теплом від мобільних котелень.

Для підтримки мешканців у столиці розгорнуто понад 1 200 пунктів незламності.

Дніпропетровщина

"На Дніпропетровщині повністю запустили опалення та водопостачання, окрім частини Кривого Рогу, де триває відновлення", - вказав Кулеба.

Удар рф по Дніпропетровщині: відновлено тепло та світло для 800 тисяч абонентів09.01.26, 11:32 • 2434 перегляди

"Ворог не припиняє терористичні удари по енергетиці. Має бути повна готовність громад та екстрених служб: альтернативні джерела живлення, накопичені резерви та інші заходи. Вдячний кожному, хто працює на місцях, щоб якнайшвидше повернути людям світло, тепло та воду", - підсумував віцепрем'єр.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
