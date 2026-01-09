У Києві повністю відновили водопостачання, тепло - упродовж цієї доби, в окремих районах треба додатковий час - віцепрем'єр

Після масованої атаки рф у Києві повністю відновили водопостачання. Рішення спустити воду із систем опалення дійсно місцева влада ухвалила, але у частині районів Києва тепло буде відновлено вже упродовж цієї доби, а в окремих районах потрібен додатковий час, повідомив у п'ятницю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи після нічного масованого російського обстрілу. Водопостачання у столиці відновлене повністю. Разом із міською владою та Міненерго працюємо над відновленням теплопостачання у столиці. Ситуація складна, всі служби задіяні в повному обсязі

Зі слів віцепрем'єра, "міська влада та комунальні служби ухвалили рішення спустити воду із систем опалення на час відновлювальних робіт".

"Це технічна процедура, яку необхідно зробити, щоб вода не замерзла в трубах. Щоб не виникли пошкодження внутрішніх мереж у будинках і квартирах, та для уникнення аварій та розривів труб під час відключень. - пояснив Кулеба. - Таке рішення дозволяє зберегти систему і після відновлення стабільного електропостачання швидко та безпечно перезапустити опалення".

У частині районів Києва тепло буде відновлено упродовж цієї доби. В окремих районах, де пошкодження складніші, на відновлення потрібен додатковий час. Наразі це стосується близько половини житлових будинків столиці. В іншій частині міста опалення подається у штатному режимі