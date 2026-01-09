В Киеве полностью восстановили водоснабжение, тепло - в течение этих суток, в отдельных районах нужно дополнительное время - вице-премьер

После массированной атаки РФ в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Решение спустить воду из систем отопления действительно местные власти приняли, но в части районов Киева тепло будет восстановлено уже в течение этих суток, а в отдельных районах потребуется дополнительное время, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

В Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы после ночного массированного российского обстрела. Водоснабжение в столице восстановлено полностью. Вместе с городскими властями и Минэнерго работаем над восстановлением теплоснабжения в столице. Ситуация сложная, все службы задействованы в полном объеме

По словам вице-премьера, "городские власти и коммунальные службы приняли решение спустить воду из систем отопления на время восстановительных работ".

"Это техническая процедура, которую необходимо сделать, чтобы вода не замерзла в трубах. Чтобы не возникли повреждения внутренних сетей в домах и квартирах, и для избежания аварий и разрывов труб во время отключений. - пояснил Кулеба. - Такое решение позволяет сохранить систему и после восстановления стабильного электроснабжения быстро и безопасно перезапустить отопление".

В части районов Киева тепло будет восстановлено в течение этих суток. В отдельных районах, где повреждения сложнее, на восстановление потребуется дополнительное время. Сейчас это касается около половины жилых домов столицы. В остальной части города отопление подается в штатном режиме