Удар рф по Днепропетровщине: восстановлено тепло и свет для 800 тысяч абонентов

$42.990.27
50.180.25
ukenru
09:38 • 1296 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 10931 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 15087 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 15356 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 55393 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 56443 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 43689 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 60082 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32482 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20925 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
88%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет9 января, 00:18 • 14066 просмотра
Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА9 января, 00:53 • 6824 просмотра
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 9628 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 13492 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 5720 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 33638 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 55399 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 37408 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 60088 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 87171 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Львов
Львовская область
Киевская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 46415 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 49638 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 72327 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 91100 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 132194 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фокс Ньюс

Удар рф по Днепропетровщине: восстановлено тепло и свет для 800 тысяч абонентов

Киев • УНН

 • 746 просмотра

По состоянию на утро 9 января энергетики восстановили теплоснабжение и электричество для 800 тысяч абонентов Днепропетровской области. Водоснабжение стабилизировано для всех, ремонтные работы продолжаются.

Удар рф по Днепропетровщине: восстановлено тепло и свет для 800 тысяч абонентов

По состоянию на утро 9 января в Днепропетровской области энергетики возобновили теплоснабжение и электричество для 800 000 абонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу и ДТЭК.

Детали

Как отметил Кулеба, сейчас водоснабжение стабилизировано для всех абонентов. Продолжаются ремонтные работы.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в течение суток энергетики работали без перерывов, чтобы запитать критическую инфраструктуру и вернуть электроснабжение в дома жителей области.

В то же время имеем локальные отключения из-за непогоды и повторных атак. В частности, в Кривом Роге

- заявили в ДТЭК.

Напомним

В Киевской области в результате российских ударов и из-за непогоды 370 тысяч семей остаются без света. В то же время энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 60 тысяч семей.

Также в результате массированной российской атаки на Киев 9 января обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, есть перебои с тепло- и водоснабжением в Печерском районе и на Левом берегу.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Днепропетровская область
ДТЭК
Печерский район
Кривой Рог
Киев