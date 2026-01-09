Удар рф по Днепропетровщине: восстановлено тепло и свет для 800 тысяч абонентов
Киев • УНН
По состоянию на утро 9 января энергетики восстановили теплоснабжение и электричество для 800 тысяч абонентов Днепропетровской области. Водоснабжение стабилизировано для всех, ремонтные работы продолжаются.
По состоянию на утро 9 января в Днепропетровской области энергетики возобновили теплоснабжение и электричество для 800 000 абонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу и ДТЭК.
Детали
Как отметил Кулеба, сейчас водоснабжение стабилизировано для всех абонентов. Продолжаются ремонтные работы.
В то же время в ДТЭК сообщили, что в течение суток энергетики работали без перерывов, чтобы запитать критическую инфраструктуру и вернуть электроснабжение в дома жителей области.
В то же время имеем локальные отключения из-за непогоды и повторных атак. В частности, в Кривом Роге
Напомним
В Киевской области в результате российских ударов и из-за непогоды 370 тысяч семей остаются без света. В то же время энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 60 тысяч семей.
Также в результате массированной российской атаки на Киев 9 января обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, есть перебои с тепло- и водоснабжением в Печерском районе и на Левом берегу.