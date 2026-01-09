$42.990.27
370 тисяч родин на Київщині залишаються без світла через негоду та обстріли - ДТЕК

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Водночас енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 60 тисяч родин у Київській області. Найскладніша ситуація зафіксована у Бориспільському та Броварському районах, де додалися ще й пошкодження внаслідок негоди.

370 тисяч родин на Київщині залишаються без світла через негоду та обстріли - ДТЕК

ДТЕК продовжують ліквідацію наслідків негоди та ворожих обстрілів у Київській області. Енергетикам вдалося заживити майже 60 тисяч родин, однак понад 300 тисяч домівок досі залишаються без світла. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Від учора енергетики безперервно працюють над усуненням пошкоджень електромереж у Київській області. За цей час електропостачання вдалося відновити майже для 60 тисяч родин.  Водночас масована ворожа атака спричинила нові відключення.

Наразі без електропостачання залишаються понад 370 тисяч родин: близько 280 тисяч через негоду, ще 90 тисяч через наслідки обстрілу

- йдеться у дописі.

За попередньо інформацією, найскладніша ситуація зафіксована у Бориспільському та Броварському районах, де до аварійних відключень після обстрілів додалися ще й пошкодження внаслідок негоди.

Впродовж ночі та зранку 154 бригади енергетиків працюють у мороз і сніг, щоб якнайшвидше повернути світло й тепло в оселі мешканців області. Негода не вщухає і, за прогнозами синоптиків, триватиме протягом дня. Просимо дотримуватися правил безпеки та не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів

- наголошують у дописі.

Нагадаємо

У Києві внаслідок масованої атаки рф загинули четверо людей, серед них медичний працівник, та 24 постраждалих, включаючи рятувальників і медиків. Пошкоджено будинки та інфраструктуру в кількох районах.

Негода на Київщині залишила без світла 75 тисяч родин. Енергетики працюють у посиленому режимі оскільки прогнозується різке похолодання.

Алла Кіосак

