370 тысяч семей в Киевской области остаются без света из-за непогоды и обстрелов - ДТЭК

ДТЭК продолжает ликвидацию последствий непогоды и вражеских обстрелов в Киевской области. Энергетикам удалось запитать почти 60 тысяч семей, однако более 300 тысяч домов до сих пор остаются без света. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Подробности

Со вчерашнего дня энергетики непрерывно работают над устранением повреждений электросетей в Киевской области. За это время электроснабжение удалось восстановить почти для 60 тысяч семей. В то же время массированная вражеская атака повлекла за собой новые отключения.

Сейчас без электроснабжения остаются более 370 тысяч семей: около 280 тысяч из-за непогоды, еще 90 тысяч из-за последствий обстрела - говорится в сообщении.

По предварительной информации, самая сложная ситуация зафиксирована в Бориспольском и Броварском районах, где к аварийным отключениям после обстрелов добавились еще и повреждения в результате непогоды.

В течение ночи и утром 154 бригады энергетиков работают в мороз и снег, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома жителей области. Непогода не утихает и, по прогнозам синоптиков, продлится в течение дня. Просим соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров - отмечают в сообщении.

Напомним

В Киеве в результате массированной атаки рф погибли четыре человека, среди них медицинский работник, и 24 пострадавших, включая спасателей и медиков. Повреждены дома и инфраструктура в нескольких районах.

Непогода в Киевской области оставила без света 75 тысяч семей. Энергетики работают в усиленном режиме, поскольку прогнозируется резкое похолодание.