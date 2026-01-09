$42.990.27
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 12820 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 13301 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 51618 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 54789 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 42567 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 57938 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
8 января, 13:23 • 32207 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20768 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16928 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
370 тысяч семей в Киевской области остаются без света из-за непогоды и обстрелов - ДТЭК

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В то же время энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 60 тысяч семей в Киевской области. Самая сложная ситуация зафиксирована в Бориспольском и Броварском районах, где добавились еще и повреждения в результате непогоды.

370 тысяч семей в Киевской области остаются без света из-за непогоды и обстрелов - ДТЭК

ДТЭК продолжает ликвидацию последствий непогоды и вражеских обстрелов в Киевской области. Энергетикам удалось запитать почти 60 тысяч семей, однако более 300 тысяч домов до сих пор остаются без света. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Подробности

Со вчерашнего дня энергетики непрерывно работают над устранением повреждений электросетей в Киевской области. За это время электроснабжение удалось восстановить почти для 60 тысяч семей. В то же время массированная вражеская атака повлекла за собой новые отключения.

Сейчас без электроснабжения остаются более 370 тысяч семей: около 280 тысяч из-за непогоды, еще 90 тысяч из-за последствий обстрела

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, самая сложная ситуация зафиксирована в Бориспольском и Броварском районах, где к аварийным отключениям после обстрелов добавились еще и повреждения в результате непогоды.

В течение ночи и утром 154 бригады энергетиков работают в мороз и снег, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома жителей области. Непогода не утихает и, по прогнозам синоптиков, продлится в течение дня. Просим соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров

- отмечают в сообщении.

Напомним

В Киеве в результате массированной атаки рф погибли четыре человека, среди них медицинский работник, и 24 пострадавших, включая спасателей и медиков. Повреждены дома и инфраструктура в нескольких районах.

Непогода в Киевской области оставила без света 75 тысяч семей. Энергетики работают в усиленном режиме, поскольку прогнозируется резкое похолодание.

Алла Киосак

