Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 24, серед них медики та рятувальники
Київ • УНН
У Києві внаслідок масованої атаки рф загинули четверо людей, серед них медичний працівник, та 24 постраждалих, включаючи рятувальників і медиків. Пошкоджено будинки та інфраструктуру в кількох районах.
У Києві внаслідок масованої комбінованої атаки рф відомо про вже 24 постраждалих, четверо людей загинули, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник. 24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл
Деталі
У ніч на 9 січня столиця знову зазнала масштабної повітряної ворожої атаки.
Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.
У ДСНС уточнили, що серед постраждалих п’ятеро рятувальників. Усі поранені перебувають у лікарнях і отримують необхідну допомогу.
32 людини вдалося врятувати.
Рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.
