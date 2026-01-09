Атака рф на Киев: число пострадавших возросло до 24, среди них медики и спасатели
Киев • УНН
В Киеве в результате массированной атаки рф погибли четыре человека, среди них медицинский работник, и 24 пострадавших, включая спасателей и медиков. Повреждены дома и инфраструктура в нескольких районах.
В Киеве в результате массированной комбинированной атаки рф известно уже о 24 пострадавших, четыре человека погибли, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
В настоящее время известно о четырех погибших, среди них медицинский работник. 24 пострадавших граждан, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел
Детали
В ночь на 9 января столица снова подверглась масштабной воздушной вражеской атаке.
По состоянию на 07:00 зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.
В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших пятеро спасателей. Все раненые находятся в больницах и получают необходимую помощь.
32 человека удалось спасти.
Спасатели продолжают работать на местах в Днепровском и Дарницком районах столицы.
Число жертв российской атаки на Киев возросло до четырех09.01.26, 04:29 • 3684 просмотра