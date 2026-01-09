Атака рф на Киев: число пострадавших возросло до 24, среди них медики и спасатели

В Киеве в результате массированной комбинированной атаки рф известно уже о 24 пострадавших, четыре человека погибли, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

В настоящее время известно о четырех погибших, среди них медицинский работник. 24 пострадавших граждан, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел