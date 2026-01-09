Атака рф на Киев: число пострадавших возросло до 24, среди них медики и спасатели

$42.720.15
49.920.12
ukenru
06:46 • 1218 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 38273 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 48722 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 38871 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 49929 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 31041 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20129 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16537 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18986 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14855 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
90%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT8 января, 21:40 • 10668 просмотра
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"8 января, 21:57 • 13775 просмотра
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности8 января, 22:20 • 18322 просмотра
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН8 января, 23:01 • 11243 просмотра
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах8 января, 23:26 • 19459 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 24952 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 38295 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 29473 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 49944 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 79670 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Юлия Свириденко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Венесуэла
Львов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 41761 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 45355 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 68369 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 87307 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 128557 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
The New York Times
9К720 Искандер

Атака рф на Киев: число пострадавших возросло до 24, среди них медики и спасатели

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

В Киеве в результате массированной атаки рф погибли четыре человека, среди них медицинский работник, и 24 пострадавших, включая спасателей и медиков. Повреждены дома и инфраструктура в нескольких районах.

Атака рф на Киев: число пострадавших возросло до 24, среди них медики и спасатели

В Киеве в результате массированной комбинированной атаки рф известно уже о 24 пострадавших, четыре человека погибли, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

В настоящее время известно о четырех погибших, среди них медицинский работник. 24 пострадавших граждан, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел

- сообщили в полиции.

Детали

В ночь на 9 января столица снова подверглась масштабной воздушной вражеской атаке.

По состоянию на 07:00 зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших пятеро спасателей. Все раненые находятся в больницах и получают необходимую помощь.

32 человека удалось спасти.

Спасатели продолжают работать на местах в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Число жертв российской атаки на Киев возросло до четырех09.01.26, 04:29 • 3684 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев