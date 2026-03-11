Полиция Осло арестовала трех братьев по подозрению во взрыве возле американского посольства

Фото: NRK

Норвежские правоохранительные органы задержали трех родных братьев в рамках расследования террористического акта, произошедшего возле посольства США в Осло в минувшее воскресенье. Во время допроса в среду вечером 20-летний задержанный официально признал свою вину в установке и детонации мощного взрывного устройства. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Полиция инкриминирует всем троим нарушение статьи 138 Уголовного кодекса Норвегии, которая касается террористических взрывов и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.

Признание подозреваемого и ход следствия

По словам адвоката Ойстейна Сторрвика, его подзащитный утверждает, что действовал самостоятельно во время непосредственной закладки бомбы. Однако прокуратура считает, что другие братья активно участвовали в планировании и подготовке преступления, формируя террористический заговор. Задержанные являются гражданами Норвегии иракского происхождения, которые ранее не попадали в поле зрения полиции. Специалисты отмечают, что отсутствие масштабных разрушений объясняется лишь высоким уровнем защищенности здания дипмиссии, поскольку использованная взрывчатка была чрезвычайно мощной.

Возле посольства США в Осло произошел взрыв, пострадавших нет

Мы допрашивали его сегодня вечером, и он подтвердил, что установил бомбу на этом месте и имеет с ним определенную связь. Мой клиент сказал, что он сделал это сам, в любом случае – заявил адвокат Ойстейн Сторрвик.

Основные гипотезы и международное сотрудничество

Сейчас следствие рассматривает несколько ключевых версий, среди которых выполнение заказа иностранной государственной структуры или связь с преступной сетью Foxtrot. Полицейский прокурор Кристиан Хатло подчеркнул, что выбор цели и текущая геополитическая ситуация заставляют проверять гипотезу о вмешательстве внешних государственных акторов. К расследованию привлечены специалисты Интерпола и ФБР, а также Служба безопасности полиции (PST), которая оценивает риски повторных нападений на территории страны.

Тот факт, что троим арестованным было предъявлено обвинение по статье 138 Уголовного кодекса Норвегии относительно террористических взрывов, придает делу дополнительную серьезность. Один из вопросов – был ли это приказ от государственного органа – сообщил полицейский прокурор Кристиан Хатло.

Норвежская полиция расследует взрыв возле посольства США в Осло как целенаправленное нападение