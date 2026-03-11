$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
19:47 • 5336 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 15085 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 23831 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 20214 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 25509 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30102 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36159 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34252 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44756 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121017 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Публікації
Ексклюзиви
Поліція Осло заарештувала трьох братів за підозрою у вибуху біля американського посольства

Київ • УНН

 • 408 перегляди

В Осло затримали трьох братів іракського походження за підозрою у теракті. Один із них зізнався у підриві бомби, слідство перевіряє іноземний слід.

Поліція Осло заарештувала трьох братів за підозрою у вибуху біля американського посольства
Фото: NRK

Норвезькі правоохоронні органи затримали трьох рідних братів у межах розслідування терористичного акту, що стався біля посольства США в Осло минулої неділі. Під час допиту в середу ввечері 20-річний затриманий офіційно визнав свою провину у встановленні та детонації потужного вибухового пристрою. Про це повідомляє NRK, пише УНН.

Деталі

Поліція інкримінує всім трьом порушення статті 138 Кримінального кодексу Норвегії, яка стосується терористичних вибухів та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 21 року.

Зізнання підозрюваного та хід слідства

За словами адвоката Ойстейна Сторрвіка, його підзахисний стверджує, що діяв самостійно під час безпосереднього закладання бомби. Проте прокуратура вважає, що інші брати брали активну участь у плануванні та підготовці злочину, формуючи терористичну змову. Затримані є громадянами Норвегії іракського походження, які раніше не потрапляли в поле зору поліції. Фахівці зазначають, що відсутність масштабних руйнувань пояснюється лише високим рівнем захищеності будівлі дипмісії, оскільки використана вибухівка була надзвичайно потужною.

Біля посольства США в Осло стався вибух, постраждалих нема08.03.26, 08:45 • 10265 переглядiв

Ми допитували його сьогодні ввечері, і він підтвердив, що встановив бомбу на цьому місці та має з ним певний зв’язок. Мій клієнт сказав, що він зробив це сам, у будь-якому разі

– заявив адвокат Ойстейн Сторрвік.

Основні гіпотези та міжнародна співпраця

Наразі слідство розглядає кілька ключових версій, серед яких виконання замовлення іноземної державної структури або зв’язок зі злочинною мережею Foxtrot. Поліцейський прокурор Крістіан Хатло наголосив, що вибір цілі та поточна геополітична ситуація змушують перевіряти гіпотезу про втручання зовнішніх державних акторів. До розслідування залучені фахівці Інтерполу та ФБР, а також Служба безпеки поліції (PST), яка оцінює ризики повторних нападів на території країни.

Той факт, що трьом заарештованим було висунуто звинувачення за статтею 138 Кримінального кодексу Норвегії щодо терористичних вибухів, надає справі додаткової серйозності. Одне з питань – чи це був наказ від державного органу

 – повідомив поліцейський прокурор Крістіан Хатло.

Норвезька поліція розслідує вибух біля посольства США в Осло як цілеспрямований напад08.03.26, 18:56 • 6119 переглядiв

Степан Гафтко

