Поліція Осло заарештувала трьох братів за підозрою у вибуху біля американського посольства

Фото: NRK

Норвезькі правоохоронні органи затримали трьох рідних братів у межах розслідування терористичного акту, що стався біля посольства США в Осло минулої неділі. Під час допиту в середу ввечері 20-річний затриманий офіційно визнав свою провину у встановленні та детонації потужного вибухового пристрою. Про це повідомляє NRK, пише УНН.

Деталі

Поліція інкримінує всім трьом порушення статті 138 Кримінального кодексу Норвегії, яка стосується терористичних вибухів та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 21 року.

Зізнання підозрюваного та хід слідства

За словами адвоката Ойстейна Сторрвіка, його підзахисний стверджує, що діяв самостійно під час безпосереднього закладання бомби. Проте прокуратура вважає, що інші брати брали активну участь у плануванні та підготовці злочину, формуючи терористичну змову. Затримані є громадянами Норвегії іракського походження, які раніше не потрапляли в поле зору поліції. Фахівці зазначають, що відсутність масштабних руйнувань пояснюється лише високим рівнем захищеності будівлі дипмісії, оскільки використана вибухівка була надзвичайно потужною.

Біля посольства США в Осло стався вибух, постраждалих нема

Ми допитували його сьогодні ввечері, і він підтвердив, що встановив бомбу на цьому місці та має з ним певний зв’язок. Мій клієнт сказав, що він зробив це сам, у будь-якому разі – заявив адвокат Ойстейн Сторрвік.

Основні гіпотези та міжнародна співпраця

Наразі слідство розглядає кілька ключових версій, серед яких виконання замовлення іноземної державної структури або зв’язок зі злочинною мережею Foxtrot. Поліцейський прокурор Крістіан Хатло наголосив, що вибір цілі та поточна геополітична ситуація змушують перевіряти гіпотезу про втручання зовнішніх державних акторів. До розслідування залучені фахівці Інтерполу та ФБР, а також Служба безпеки поліції (PST), яка оцінює ризики повторних нападів на території країни.

Той факт, що трьом заарештованим було висунуто звинувачення за статтею 138 Кримінального кодексу Норвегії щодо терористичних вибухів, надає справі додаткової серйозності. Одне з питань – чи це був наказ від державного органу – повідомив поліцейський прокурор Крістіан Хатло.

Норвезька поліція розслідує вибух біля посольства США в Осло як цілеспрямований напад