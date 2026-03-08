$43.810.0050.900.00
Норвезька поліція розслідує вибух біля посольства США в Осло як цілеспрямований напад

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Біля посольства США в Осло стався вибух без постраждалих. Поліція пов'язує атаку з війною на Близькому Сході та розшукує причетних за допомогою дронів.

Норвезька поліція розслідує вибух біля посольства США в Осло як цілеспрямований напад

У ніч на неділю біля одного з входів до посольства США в Осло пролунав вибух. Невідомі кинули вибуховий пристрій у бік дипломатичної установи близько 01:00 за місцевим часом, що спричинило незначні руйнування будівлі. Жертв та постраждалих унаслідок інциденту немає, проте норвезькі правоохоронці розцінюють подію як серйозну загрозу та залучили до розслідування антитерористичні підрозділи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поліція Норвегії розпочала масштабну операцію з розшуку причетних, задіявши дрони, гелікоптери та службових собак. Керівництво розслідуванням припускає, що напад може бути безпосередньо пов'язаний із ескалацією війни на Близькому Сході та нещодавніми ударами США та Ізраїлю по Ірану. Наразі Служба безпеки поліції (PST) перевіряє всі можливі версії, посилюючи охорону дипломатичних об'єктів по всій столиці.

Ми розглядаємо це як цілеспрямований напад. Природно пов’язувати цей інцидент із війною, але ми також розглядаємо інші теорії

– заявив журналістам Фроде Ларсен, керівник відділу поліцейського розслідування.

Міжнародний контекст та реакція влади

Інцидент в Осло стався на тлі глобального зростання напруженості та протестів біля американських представництв у світі після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Міністр юстиції Норвегії Астрі Аас-Хансен назвала атаку на посольство "неприйнятною", водночас запевнивши громадян, що наразі прямої небезпеки для мешканців міста немає. Державний департамент США поки утримується від офіційних коментарів щодо події в норвезькій столиці.

