14:42 • 8378 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28 • 22918 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 19351 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 19582 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 20243 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 34518 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 77208 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43170 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 43144 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58411 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Норвежская полиция расследует взрыв возле посольства США в Осло как целенаправленное нападение

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Возле посольства США в Осло произошел взрыв без пострадавших. Полиция связывает атаку с войной на Ближнем Востоке и разыскивает причастных с помощью дронов.

Норвежская полиция расследует взрыв возле посольства США в Осло как целенаправленное нападение

В ночь на воскресенье возле одного из входов в посольство США в Осло прогремел взрыв. Неизвестные бросили взрывное устройство в сторону дипломатического учреждения около 01:00 по местному времени, что привело к незначительным разрушениям здания. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, однако норвежские правоохранители расценивают произошедшее как серьезную угрозу и привлекли к расследованию антитеррористические подразделения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Полиция Норвегии начала масштабную операцию по розыску причастных, задействовав дроны, вертолеты и служебных собак. Руководство расследованием предполагает, что нападение может быть непосредственно связано с эскалацией войны на Ближнем Востоке и недавними ударами США и Израиля по Ирану. Сейчас Служба безопасности полиции (PST) проверяет все возможные версии, усиливая охрану дипломатических объектов по всей столице.

Мы рассматриваем это как целенаправленное нападение. Естественно связывать этот инцидент с войной, но мы также рассматриваем другие теории

– заявил журналистам Фроде Ларсен, руководитель отдела полицейского расследования.

Международный контекст и реакция властей

Инцидент в Осло произошел на фоне глобального роста напряженности и протестов возле американских представительств в мире после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Министр юстиции Норвегии Астри Аас-Хансен назвала атаку на посольство "неприемлемой", в то же время заверив граждан, что сейчас прямой опасности для жителей города нет. Государственный департамент США пока воздерживается от официальных комментариев относительно произошедшего в норвежской столице.

Возле посольства США в Осло произошел взрыв, пострадавших нет08.03.26, 08:45 • 8844 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Осло
Норвегия
Соединённые Штаты
Иран