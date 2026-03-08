Норвежская полиция расследует взрыв возле посольства США в Осло как целенаправленное нападение
Киев • УНН
Возле посольства США в Осло произошел взрыв без пострадавших. Полиция связывает атаку с войной на Ближнем Востоке и разыскивает причастных с помощью дронов.
В ночь на воскресенье возле одного из входов в посольство США в Осло прогремел взрыв. Неизвестные бросили взрывное устройство в сторону дипломатического учреждения около 01:00 по местному времени, что привело к незначительным разрушениям здания. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, однако норвежские правоохранители расценивают произошедшее как серьезную угрозу и привлекли к расследованию антитеррористические подразделения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Полиция Норвегии начала масштабную операцию по розыску причастных, задействовав дроны, вертолеты и служебных собак. Руководство расследованием предполагает, что нападение может быть непосредственно связано с эскалацией войны на Ближнем Востоке и недавними ударами США и Израиля по Ирану. Сейчас Служба безопасности полиции (PST) проверяет все возможные версии, усиливая охрану дипломатических объектов по всей столице.
Мы рассматриваем это как целенаправленное нападение. Естественно связывать этот инцидент с войной, но мы также рассматриваем другие теории
Международный контекст и реакция властей
Инцидент в Осло произошел на фоне глобального роста напряженности и протестов возле американских представительств в мире после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Министр юстиции Норвегии Астри Аас-Хансен назвала атаку на посольство "неприемлемой", в то же время заверив граждан, что сейчас прямой опасности для жителей города нет. Государственный департамент США пока воздерживается от официальных комментариев относительно произошедшего в норвежской столице.
