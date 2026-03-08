Возле посольства США в Осло произошел взрыв, пострадавших нет

В воскресенье, 8 марта, возле посольства США в столице Норвегии прогремел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным полиции, взрыв произошел у входа в консульский отдел посольства около 01:00 по местному времени. Сообщается, что никто не пострадал.

Также правоохранители сообщили, что на место происшествия направлено большое количество их сотрудников, следователи поддерживают контакт с посольством.

Кроме того, СМИ сообщили, что взрыв произошел во время усиления мер безопасности в посольствах и консульствах США по всему миру из-за американо-израильской операции против Ирана. В то же время представитель полиции Майкл Деллемир заявил, что "слишком рано" связывать взрыв с конфликтом США и Израиля против Ирана, и что пока нет никаких признаков такой связи.

Напомним

В субботу, 7 марта, посольство США в столице Ирака Багдаде в субботу вечером подверглось ракетному обстрелу из реактивных систем залпового огня советского производства "Катюша".