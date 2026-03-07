$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 1120 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 6640 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
10:22 • 12535 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 15377 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 36478 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 51626 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 58454 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43618 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 76759 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29787 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Режиссер Джон Фавро подтвердил появление Педро Паскаля без маски в предстоящей ленте. Актер одобрил это сюжетное решение, которое раскроет его персонажа в кино.

Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"

Это большое событие, когда Дин Джарин, также известный как Мандалорец, снимает шлем. Зрители не часто видели его лицо. Но, как показал трейлер к будущему фильму "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian & Grogu), зрители действительно увидят лицо Педро Паскаля на большом экране. Дин Джарин снова будет без маски, пишет УНН со ссылкой на Empire

Детали

Это решение далось нелегко ни Дину, ни его создателям. "Это сложный вопрос, – заявил режиссер Джон Фавро журналу Empire, – потому что вы хотите увидеть его лицо, но архетип – это шлем. Как нам найти способ сделать это, не подрывая всего, что мы разработали о мандалорском кредо?"

Какой бы ни была причина снятия маски Дином, это позволило увидеть, как Педро Паскаль по-настоящему раскроет свой потенциал. Хотя он, как и раньше, делит роль с коллегами по съемочной площадке Латифом Кроудером и Бренданом Уэйном, большую часть фильма Паскаль находится в бескарских доспехах. "Вы увидите (Педро) в доспехах, как в шлеме, так и без него", – подтверждает Фавро.

Для самого Паскаля мотивация для снятия маски с Дина показалась вполне уместной. Он узнал о том, что покажет свое лицо, во время телефонного разговора с Фавро, где режиссер подробно рассказал ему о сюжете фильма. "Когда мы дошли до этого момента, все, что я могу сказать, это то, что все имело идеальный смысл, и это было именно то, на что я надеялся", - с энтузиазмом говорит актер. "Если бы я что-то предлагал, я сказал бы: "Единственное, что имеет смысл, это…" И это именно то, что нужно. Он заполнил этот пробел. Я сразу сказал: "Джон, это именно то, что я надеялся услышать!"" Вот так.

"Мандалорец и Грогу" выходит в кинотеатрах 22 мая.

"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула09.02.26, 17:48 • 35504 просмотра

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Режиссер
Фильм