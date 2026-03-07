Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"

Это большое событие, когда Дин Джарин, также известный как Мандалорец, снимает шлем. Зрители не часто видели его лицо. Но, как показал трейлер к будущему фильму "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian & Grogu), зрители действительно увидят лицо Педро Паскаля на большом экране. Дин Джарин снова будет без маски, пишет УНН со ссылкой на Empire.

Детали

Это решение далось нелегко ни Дину, ни его создателям. "Это сложный вопрос, – заявил режиссер Джон Фавро журналу Empire, – потому что вы хотите увидеть его лицо, но архетип – это шлем. Как нам найти способ сделать это, не подрывая всего, что мы разработали о мандалорском кредо?"

Какой бы ни была причина снятия маски Дином, это позволило увидеть, как Педро Паскаль по-настоящему раскроет свой потенциал. Хотя он, как и раньше, делит роль с коллегами по съемочной площадке Латифом Кроудером и Бренданом Уэйном, большую часть фильма Паскаль находится в бескарских доспехах. "Вы увидите (Педро) в доспехах, как в шлеме, так и без него", – подтверждает Фавро.

Для самого Паскаля мотивация для снятия маски с Дина показалась вполне уместной. Он узнал о том, что покажет свое лицо, во время телефонного разговора с Фавро, где режиссер подробно рассказал ему о сюжете фильма. "Когда мы дошли до этого момента, все, что я могу сказать, это то, что все имело идеальный смысл, и это было именно то, на что я надеялся", - с энтузиазмом говорит актер. "Если бы я что-то предлагал, я сказал бы: "Единственное, что имеет смысл, это…" И это именно то, что нужно. Он заполнил этот пробел. Я сразу сказал: "Джон, это именно то, что я надеялся услышать!"" Вот так.

"Мандалорец и Грогу" выходит в кинотеатрах 22 мая.

