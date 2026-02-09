$43.050.09
Эксклюзив
15:20 • 1682 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 16640 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 31825 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 36411 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 53692 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52220 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42065 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40380 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26973 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18299 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
Эксклюзивы
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Lucasfilm представила новый тизер фильма "Мандалорец и Грогу" во время Супербоула. Это первая полнометражная лента во вселенной Star Wars с 2019 года.

"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула

Кинематографическая компания Lucasfilm во время Супербоула представила новый тизер фильма "Мандалорец и Грогу" - первой полнометражной ленты во вселенной Star Wars с 2019 года, когда на экраны вышел фильм "Скайуокер. Восхождение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Известно, что события фильма будут происходить после финала третьего сезона сериала "Мандалорец". Лента продолжит историю Дина Джарина, которого снова сыграет Педро Паскаль, и Грогу, однако детали их дальнейшего пути пока не раскрываются.

 В то же время новый тизер, как и предыдущие материалы, не раскрывает ключевых сюжетных подробностей будущего фильма. В ролике сосредоточено внимание на атмосфере и визуальном ряде, в частности на сценах в заснеженных локациях.

Западные медиа также обращают внимание на значительную паузу между выходом первого трейлера и нового тизера, что соответствует привычной для проекта практике сохранения интриги перед релизами на платформе Disney+. Кроме Педро Паскаля, в фильме снимутся Сигурни Уивер, которая сыграет офицера Новой Республики полковника Уорд, а также Джереми Аллен Уайт в роли Ротты Хатта — персонажа, известного по анимационному сериалу "Войны клонов". Премьера фильма "Мандалорец и Грогу" запланирована на 22 мая.

Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа04.02.26, 21:58 • 24477 просмотров

Станислав Кармазин

УНН Lite
Фильм
Сериал