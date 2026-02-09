"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
Lucasfilm представила новый тизер фильма "Мандалорец и Грогу" во время Супербоула. Это первая полнометражная лента во вселенной Star Wars с 2019 года.
Кинематографическая компания Lucasfilm во время Супербоула представила новый тизер фильма "Мандалорец и Грогу" - первой полнометражной ленты во вселенной Star Wars с 2019 года, когда на экраны вышел фильм "Скайуокер. Восхождение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.
Известно, что события фильма будут происходить после финала третьего сезона сериала "Мандалорец". Лента продолжит историю Дина Джарина, которого снова сыграет Педро Паскаль, и Грогу, однако детали их дальнейшего пути пока не раскрываются.
В то же время новый тизер, как и предыдущие материалы, не раскрывает ключевых сюжетных подробностей будущего фильма. В ролике сосредоточено внимание на атмосфере и визуальном ряде, в частности на сценах в заснеженных локациях.
Западные медиа также обращают внимание на значительную паузу между выходом первого трейлера и нового тизера, что соответствует привычной для проекта практике сохранения интриги перед релизами на платформе Disney+. Кроме Педро Паскаля, в фильме снимутся Сигурни Уивер, которая сыграет офицера Новой Республики полковника Уорд, а также Джереми Аллен Уайт в роли Ротты Хатта — персонажа, известного по анимационному сериалу "Войны клонов". Премьера фильма "Мандалорец и Грогу" запланирована на 22 мая.
