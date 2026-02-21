$43.270.00
Эксклюзив
08:00 • 1552 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 15218 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 27075 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 22471 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 27840 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 26586 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22984 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 26119 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 48148 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15692 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 154 просмотра
Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 1530 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 10189 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 12927 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 18673 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организма

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

Диетолог-гастроэнтеролог Лариса Бойченко объяснила, что черный тмин, или калинджи, является полезной специей, но не обладает чудодейственными свойствами. Его следует употреблять в умеренных количествах, не более одной столовой ложки в день, и в сочетании с другими полезными продуктами.

Черный тмин: свойства и польза для организма

Черный тмин, второе название - калинджи, очень популярен в соцсетях как суперфуд. Но действительно ли он обладает такими чудодейственными свойствами, как говорят на просторах интернета - разобраться помогла диетолог-гастроэнтеролог Лариса Бойченко, о чем рассказала УНН.

Детали

На самом деле черный тмин - цветок, а то, что мы привыкли считать черным тмином - калинджи - его семена. Вообще калинджи используется как пряность, впервые оно приобрело популярность именно в народной медицине, и лишь впоследствии исследования подтвердили его пользу. 

Его часто называют суперфудом, рассказывая о чрезвычайной пользе и возможности лечить заболевания. Но неизвестно, правда ли это, или чей-то маркетинговый ход. Давайте разбираться вместе с профессионалом.

Суперфуд - преувеличенное название черного тмина. Все специи, все зернышки, все орехи можно считать суперфудом, если это уместно. Все они содержат большое количество микроэлементов, витамины, белок, хорошо усваиваемые организмом. Черный тмин не является исключением, но и не является тем, что преувеличивает эти свойства

- говорит Лариса Бойченко.

В целом все специи, все семена и орехи очень полезны для организма - черный, красный, белый перец, тимьян, петрушка, укроп, семена чиа или киноа. Все эти продукты, с черным тмином включительно, содержат полиненасыщенные жирные кислоты, борющиеся с накоплением плохих жиров, холестерина или жиров низкой плотности. А семена льна даже имеют большие лечебные, защитные и профилактические свойства, чем черный тмин. Это не означает, что черный тмин не полезен, его нужно употреблять, но не преувеличивать его пользу. 

"Его нужно употреблять наряду с другими специями, зернышками и орехами. Однако важно помнить, что это не может быть основным блюдом и его не должно быть слишком много", - рассказала диетолог.

Его можно добавлять к основным блюдам, он идеально подойдет к салатам, овощным смесям, мясу или рыбе. Норма - одна столовая ложка в день, порцию можно разделить на несколько приемов, или употребить за один раз.

"Если преувеличить и употребить больше столовой ложки - это вызовет большую нагрузку на поджелудочную железу и на печень. Это касается и других продуктов, тмин - не исключение", - поделилась Лариса Бойченко.

"Черный тмин не обладает чудодейственными свойствами, которые вылечат болезнь. Но это полезный продукт, содержащий микроэлементы, витамины, полезный белок и полиненасыщенные жирные кислоты, именно благодаря им он и стал популярным. Именно из-за этих кислот черный тмин оказывает хорошее влияние на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем", - отметила она. 

Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога01.11.25, 09:00 • 126114 просмотров

Александра Месенко

ЗдоровьеЛайфхаки
