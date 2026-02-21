Черный тмин: свойства и польза для организма

Черный тмин, второе название - калинджи, очень популярен в соцсетях как суперфуд. Но действительно ли он обладает такими чудодейственными свойствами, как говорят на просторах интернета - разобраться помогла диетолог-гастроэнтеролог Лариса Бойченко, о чем рассказала УНН.

Детали

На самом деле черный тмин - цветок, а то, что мы привыкли считать черным тмином - калинджи - его семена. Вообще калинджи используется как пряность, впервые оно приобрело популярность именно в народной медицине, и лишь впоследствии исследования подтвердили его пользу.

Его часто называют суперфудом, рассказывая о чрезвычайной пользе и возможности лечить заболевания. Но неизвестно, правда ли это, или чей-то маркетинговый ход. Давайте разбираться вместе с профессионалом.

Суперфуд - преувеличенное название черного тмина. Все специи, все зернышки, все орехи можно считать суперфудом, если это уместно. Все они содержат большое количество микроэлементов, витамины, белок, хорошо усваиваемые организмом. Черный тмин не является исключением, но и не является тем, что преувеличивает эти свойства - говорит Лариса Бойченко.

В целом все специи, все семена и орехи очень полезны для организма - черный, красный, белый перец, тимьян, петрушка, укроп, семена чиа или киноа. Все эти продукты, с черным тмином включительно, содержат полиненасыщенные жирные кислоты, борющиеся с накоплением плохих жиров, холестерина или жиров низкой плотности. А семена льна даже имеют большие лечебные, защитные и профилактические свойства, чем черный тмин. Это не означает, что черный тмин не полезен, его нужно употреблять, но не преувеличивать его пользу.

"Его нужно употреблять наряду с другими специями, зернышками и орехами. Однако важно помнить, что это не может быть основным блюдом и его не должно быть слишком много", - рассказала диетолог.

Его можно добавлять к основным блюдам, он идеально подойдет к салатам, овощным смесям, мясу или рыбе. Норма - одна столовая ложка в день, порцию можно разделить на несколько приемов, или употребить за один раз.

"Если преувеличить и употребить больше столовой ложки - это вызовет большую нагрузку на поджелудочную железу и на печень. Это касается и других продуктов, тмин - не исключение", - поделилась Лариса Бойченко.

"Черный тмин не обладает чудодейственными свойствами, которые вылечат болезнь. Но это полезный продукт, содержащий микроэлементы, витамины, полезный белок и полиненасыщенные жирные кислоты, именно благодаря им он и стал популярным. Именно из-за этих кислот черный тмин оказывает хорошее влияние на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем", - отметила она.

